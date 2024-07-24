Віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук та очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: «НикВести»

Очна форма навчання з вересня не буде обовʼязковою для школярів Миколаєва. Вихід в офлайн буде залежати виключно від згоди на це батьків дітей.

Так на питання миколаївських журналістів відповіла віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час пресконференції у вівторок, 23 липня, пишуть «НикВести».

Політик заявила, що питання щодо навчання миколаївських дітей вона обговорила з міським головою та головою ОВА, під час якої мер Олександр Сєнкевич запевнив, що наполягати на поновлені повної офлайн освіти поки не будуть.

— Те, що я почула від міського голови не буде обовʼязквого офлайн навчання. Ви прифронтова територія, навчання буде за бажанням. Але ми маємо створити умови для офлайн навчання. Тобто батьки вирішать і письмово підтвердять, якщо дитина готова йти на навчання, такі умови будуть надані. Це і укриття, які необхідні. Питання стоїть так: безпековий вимір і добровільність, — сказала Ірина Верещук.

Крім того, вона додала, що проєкт наказу №850 «Про затвердження Порядку та умов здобуття загальної середньої освіти в комунальних закладах в умовах воєнного стану в Україні» не буде реалізовано. Він передбачав зокрема використання очної форми навчання.

— Я чую деякі питання, що мовляв ми маємо на рівні області зробити так, щоб оптимізована мережа працювала і для ТОТ (тимчасово окуповані території, — прим.), і для активних бойових дій, я кажу про дітей з Херсонщини. Я була в хабі, де були наші херсонці і вони хвилюються, що їх змусять йти в офлайн класи. Я обіцяю, що я ще раз задам це питання міністру освіти, — додала вона.

Як відомо, більше половини миколаївських школярів планують вчитися офлайн вже з вересня 2024 року — це понад 22 тисячі дітей.

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, чому школи Миколаєва досі працюють онлайн: заклади освіти — цілі для російської армії, оскільки на початку повномасштабної війни у них, як правило, розміщувалися військові.

Варто зазначити, що раніше у відповідь на інформаційний запит «НикВести» щодо критеріїв, яким мають відповідати заклади освіти Миколаєва для відновлення очної роботи у 2023-2024 навчальному році, управління освіти міста повідомило: школи працюватимуть відповідно до рекомендацій ДСНС та Санітарного регламенту, затвердженого Міністерством охорони здоров’я. Перший — наявність укриття, і другий — питна вода у школі.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Загалом цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком, кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб.

Литва планує побудувати у Миколаївській області школу-укриття до кінця 2024 року. Подібні підземні заклади мають зʼявитись ще у 5 регіонах України.

Станом на лютий 2024 року укриття облаштували у 31% шкіл Миколаєва. Це 21 заклад загальної середньої освіти: 10 ліцеїв та 11 гімназій.

Де на Миколаївщині є очна освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.

У 2024 році кількість шкіл, які працюватимуть офлайн в Миколаївській області, зросла до 135.