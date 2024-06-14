Пентагон продовжив контракт із компанією SpaceX Ілона Маска на надання інтернет-послуг Starlink в Україні. Контракт діятиме ще шість місяців – до 30 листопада, його вартість склала 14,1 мільйона доларів.

Про це Bloomberg повідомила прессекретарка Командування космічних систем США Бонні Пойндекстер.

«Контракт забезпечує доступ до супутників Starlink, обладнання та підтримки клієнтів на погоджених умовах», – сказала вона.

Зазначається, що це лише частина контрактів на 2,5 мільярдів доларів, які SpaceX виграла в рамках програми запуску військових супутників. SpaceX також бере участь у новому раунді торгів, конкуруючи з United Launch Alliance – спільним підприємством Lockheed Martin Corp. та Boeing Co.

Нагадаємо, у вересні минулого року стало відомо, що Ілон Маск передав Пентагону контроль над частиною Starlink, яка діє в Україні. Тоді ж із біографії бізнесмена з'ясувалося, що він у 2022 році завадив українській атаці на російський військово-морський флот, таємно відключивши Starlink біля узбережжя Криму.