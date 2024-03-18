В одеському районі Аркадія встановили перше мобільне укриття для тимчасового перебування під час повітряної тривоги.

Його встановили на кінцевій зупинці міського трамваю №5, повідомляє кореспондент «НикВести».

Споруда має площу 10 метрів квадратних та місткість до 15 людей. Її встановили за підтримки Українського Червоного Хреста.

«Такі укриття – невеликі, але вони досить надійні та захищають від вибухових хвиль й від уламкових поранень унаслідок вибуху снарядів», додали у Червоному Хресті.

Як повідомили у міській раді, ще 4 таких укриття планують встановити на кінцевих зупинках міського транспорту:

ріг вулиці Академіка Корольова та вулулиці Архітекторська – кінцева тролейбусних маршрутів №№ 7, 12 та автобусного маршруту № 148;

Куликове поле – кінцева трамвайного маршруту № 17 та автобусного маршруту № 190;

вулиця Паустовського – кінцева зупинка автобусних маршрутів №№ 190, 240, 242;

вулиця Хімічна (Суперфосфатний завод) – кінцева зупинка тролейбусного маршруту № 8.

Нагадаємо, станом на лютий 2024 року сховища та найпростіші укриття облаштували у 89 школах Одеси. Всього на початок року у місті працює 121 заклад загальної середньої освіти: 120 — за змішаною формою навчання та один — дистанційно, йдеться у відповіді Департаменту освіти і науки Одеської міської ради на інформаційний запит «НикВести».

Водночас у селі Дачне Одеської області збираються побудувати бомбосховище у дитсадку. Роботи оцінили у понад 27,4 мільйонів гривень.