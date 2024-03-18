В одеському районі Аркадія встановили перше мобільне укриття для тимчасового перебування під час повітряної тривоги.
Його встановили на кінцевій зупинці міського трамваю №5, повідомляє кореспондент «НикВести».
Споруда має площу 10 метрів квадратних та місткість до 15 людей. Її встановили за підтримки Українського Червоного Хреста.
«Такі укриття – невеликі, але вони досить надійні та захищають від вибухових хвиль й від уламкових поранень унаслідок вибуху снарядів», додали у Червоному Хресті.
Як повідомили у міській раді, ще 4 таких укриття планують встановити на кінцевих зупинках міського транспорту:
Нагадаємо, станом на лютий 2024 року сховища та найпростіші укриття облаштували у 89 школах Одеси. Всього на початок року у місті працює 121 заклад загальної середньої освіти: 120 — за змішаною формою навчання та один — дистанційно, йдеться у відповіді Департаменту освіти і науки Одеської міської ради на інформаційний запит «НикВести».
Водночас у селі Дачне Одеської області збираються побудувати бомбосховище у дитсадку. Роботи оцінили у понад 27,4 мільйонів гривень.
В одеському районі Аркадія встановили перше мобільне укриття для тимчасового перебування під час повітряної тривоги.
Його встановили на кінцевій зупинці міського трамваю №5, повідомляє кореспондент «НикВести».
Споруда має площу 10 метрів квадратних та місткість до 15 людей. Її встановили за підтримки Українського Червоного Хреста.
«Такі укриття – невеликі, але вони досить надійні та захищають від вибухових хвиль й від уламкових поранень унаслідок вибуху снарядів», додали у Червоному Хресті.
Як повідомили у міській раді, ще 4 таких укриття планують встановити на кінцевих зупинках міського транспорту:
Нагадаємо, станом на лютий 2024 року сховища та найпростіші укриття облаштували у 89 школах Одеси. Всього на початок року у місті працює 121 заклад загальної середньої освіти: 120 — за змішаною формою навчання та один — дистанційно, йдеться у відповіді Департаменту освіти і науки Одеської міської ради на інформаційний запит «НикВести».
Водночас у селі Дачне Одеської області збираються побудувати бомбосховище у дитсадку. Роботи оцінили у понад 27,4 мільйонів гривень.