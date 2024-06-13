Первомайська міська рада.

Міська рада Первомайська планує підписати меморандум про взаєморозуміння та співпрацю з Агентством міжнародного співробітництва Асоціації муніципалітетів Королівства Нідерландів VNG International.

Текст меморандуму оприлюднено на сайті міської ради.

Вказується, що підписання меморандуму є частиною програми «Сталий розвиток через вдосконалене місцеве врядування» (SDLG), яка фінансується Міністерством закордонних справ Королівства Нідерландів.

«Результатом програми для України є підвищення стійкості та спроможності місцевого урядування в цільових громадах завдяки процесам партисипації (партисипація — це демократичний метод вирішення конфліктних ситуацій, який дозволяє винести на обговорення будь які питання, — прим.), спроможності оцінювати та зменшувати безпекові загрози, покращенню місцевого економічного розвитку територіальних громад умовно безпечних територій України», — йдеться в документі.

Міжнародні партнери мають надати технічну підтримку органам місцевого самоврядування постраждалих від війни громад в Україні щодо планування заходів та реалізації відновлення та реконструкції за напрямком з переліку: «Безпека, захищеність, стійкість», та/або «Місцевий економічний розвиток та управління проєктами», та/або «Децентралізація та демократизація». Також буде надано експертну підтримку в обраних напрямках.

Меморандум набуде чинності з моменту підписання та діятиме до 31 грудня 2025 року, якщо не буде ухвалено іншого рішення.

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