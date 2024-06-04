У Миколаєві планують підвищити вартість вивезення сміття КП «Миколаївкомунтранс» та «Обрій-ДКП».
Проєкт рішення мають розглянути на засіданні виконавчого комітету Миколаївської міської ради, повідомляють «НикВести».
Видалення (захоронення) побутових відходів КП «Миколаївкомунтранс» вартуватиме – 267,54 гривень/тонна та 41,20 гривень/кубометр. Вартість послуг підприємства становитимуть:
Також мають встановити тарифи і для комунального підприємства «Обрій-ДКП»:
Якщо за проект рішення проголосують члени виконкому, нові тарифи почнуть діяти з 15 липня цього року.
Нагадаємо, що останнього разу у Миколаєві підвищували вартість вивезення сміття з вересня 2023 року.
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У Миколаєві планують підвищити вартість вивезення сміття КП «Миколаївкомунтранс» та «Обрій-ДКП».
Проєкт рішення мають розглянути на засіданні виконавчого комітету Миколаївської міської ради, повідомляють «НикВести».
Видалення (захоронення) побутових відходів КП «Миколаївкомунтранс» вартуватиме – 267,54 гривень/тонна та 41,20 гривень/кубометр. Вартість послуг підприємства становитимуть:
Також мають встановити тарифи і для комунального підприємства «Обрій-ДКП»:
Якщо за проект рішення проголосують члени виконкому, нові тарифи почнуть діяти з 15 липня цього року.
Нагадаємо, що останнього разу у Миколаєві підвищували вартість вивезення сміття з вересня 2023 року.