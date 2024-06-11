Демонтаж бруківки на вулиці Набережній у Миколаєві. Фото «НикВести»

В Миколаєві бруківку вздовж стіни суднобудівної верфі, яку демонтували в рамках проведення робіт по заміні водогону, підрядник поновить після завершення ремонту.

Про це у коментарі «НикВести» розповів представник підрядної компанії «Одесаспеценерго» Микола Янєв.

Відомо, що влітку минулого року департамент капітального будівництва Миколаївської ОВА оголосив тендери на реконструкцію 12 ділянок водогону загальною вартістю 1,3 мільярда гривень. Зокрема, на ділянці по вулиці Набережній договір на реконструкцію водогону від вулиці Нікольська до річки Інгул підписали з «Одесаспеценерго». Вартість робіт склала 39,7 мільйона гривень. Роботи розпочались 20 вересня 2023 року і мають бути завершені до 31 грудня 2024 року.

Демонтаж бруківки на вулиці Набережній у Миколаєві. Фото «НикВести» Демонтаж бруківки на вулиці Набережній у Миколаєві. Фото «НикВести»

Днями у Facebook мешканці Миколаєва опублікували дописи, в яких обурились з приводу демонтажу частини автентичної бруківки на вулиці Набережній під час реконструкції водогону.

— Маю велике сподівання, що цю бруківку повернуть на місце, а не закатають в асфальт чи тротуарну плитку. Але подібної закатки бруківки в асфальт в місті на жаль вистачає, – написав військовослужбовець Ілля Зелінський на своїй сторінці у Facebook.

Миколаївська журналістка Олена Івашко припустила, що демонтаж може бути пов'язаний з проведенням нових комунікацій. При цьому вона наголосила на необхідності інформувати громаду про мету робіт та плани щодо відновлення бруківки.

— На Нижній Набережній в Миколаєві зривають бруківку. Автентичну миколаївську бруківку, яка століттями була тут і нагадувала про історичний Миколаїв!!! Чому це сталося і кому вона завадила? Знову треба терміново укласти все в сіру плитку чи тупо заасфальтувати? Якась пані застрягла підбором чи якомусь пану незручно їздити бруківкою? Знищити все, що залишилося від історії Миколаєва? Немає сумнівів. Куди цю бруківку вивезуть (продадуть)? Ці питання задаю всім причетним та до міського кол-центру. Можливо, насправді, ведуть якусь трубу. Але містяни мають знати, яку трубу, куди ведуть, навіщо і чи відновлять бруківку, — написала журналістка.

Демонтаж бруківки на вулиці Набережній у Миколаєві. Фото «НикВести» Демонтаж бруківки на вулиці Набережній у Миколаєві. Фото «НикВести»

Представник підрядної компанії «Одесаспеценерго» Микола Янєв у коментарі «НикВести» пояснив, що демонтаж бруківки був передбачений проектно-кошторисною документацією для заміни водогону, і після завершення робіт її повернуть на місце.

— Ми зняли бруківку для проведення робіт по заміні водогону, але після завершення ремонту ми її повернемо на місце. Ці роботи (демонтаж бруківки – прим.) були вказані в проектно-кошторисній документації, тобто після того, як ми прокладемо водогін та його випробуємо, дорога засиплеться та ущільниться, ми повернемо бруківку на те місце, де вона була. Наразі вона складена вздовж стіни суднобудівної верфі згідно з актом проведення ремонтних робіт. Ми пропонували тимчасово перевезти бруківку, але замовник сказав, що там є охорона, – запевнив він.

Микола Янєв також додав, що під час попередніх ремонтів водогону на цій ділянці частину бруківки покрили асфальтом, але цього разу планується її відновлення.

Демонтаж бруківки на вулиці Набережній у Миколаєві. Фото «НикВести»

Демонтаж бруківки на вулиці Набережній у Миколаєві. Фото «НикВести»

Демонтаж бруківки на вулиці Набережній у Миколаєві. Фото «НикВести»

Демонтаж бруківки на вулиці Набережній у Миколаєві. Фото «НикВести»

Демонтаж бруківки на вулиці Набережній у Миколаєві. Фото «НикВести»

Демонтаж бруківки на вулиці Набережній у Миколаєві. Фото «НикВести»

Демонтаж бруківки на вулиці Набережній у Миколаєві. Фото «НикВести»

Демонтаж бруківки на вулиці Набережній у Миколаєві. Фото «НикВести»

Демонтаж бруківки на вулиці Набережній у Миколаєві. Фото «НикВести»

Демонтаж бруківки на вулиці Набережній у Миколаєві. Фото «НикВести»

Демонтаж бруківки на вулиці Набережній у Миколаєві. Фото «НикВести»

Демонтаж бруківки на вулиці Набережній у Миколаєві. Фото «НикВести»

Демонтаж бруківки на вулиці Набережній у Миколаєві. Фото «НикВести»

Демонтаж бруківки на вулиці Набережній у Миколаєві. Фото «НикВести»

Демонтаж бруківки на вулиці Набережній у Миколаєві. Фото «НикВести»

Демонтаж бруківки на вулиці Набережній у Миколаєві. Фото «НикВести»

Демонтаж бруківки на вулиці Набережній у Миколаєві. Фото «НикВести»

Демонтаж бруківки на вулиці Набережній у Миколаєві. Фото «НикВести»

Як планувалось відремотнувати нижню Набережну, вздовж стіни заводу

Нагадаємо, що з ідеєю відновити бруківку на Набережній уздовж стіни суднобудівної верфі, яка є пам'яткою архітектури національного значення ХІХ століття, у травні 2018 року виступило Агентство розвитку Миколаєва.

Під час проведення робіт було знято понад 3 тисяч квадратних метрів старого асфальтного покриття. В деяких місцях під асфальтом бруківка була зіпсована, або її взагалі не було, оскільки в цьому місці робили розриття для прокладення комунікацій водоканалу.

У травні 2019 року управління капітального будівництва Миколаївської міськради збиралося витратити 8,5 мільйона гривень на відновлення бруківки біля стін суднобудівної верфі, а також на реконструкцію частини нижньої Набережної. Проте торги так і не відбулись через відсутність фінансування.

У бюджеті на 2022 рік на ремонт відрізку вулиці Набережної від понтонного мосту до вулиці Маріупольскої (в минулому Московської – прим.) було закладено 3 мільйони гривень. Тоді віце-мер Віталій Луков пояснював, що проєктом планується реставрація бруківки та створення зон для велосипедистів та пішоходів.