Кухар Михайло готує на польовій кухні Херсону, фото: Іван Антипенко

В Херсоні пенсіонерів, які не змогли виїхати з прифронтового міста, щоденно безкоштовно годує польова кухня благодійного фонду.

Журналісти The Ukrainians в спецпроєкті «Країна відповідальних» показали, як працюють кухарі.

Не дивлячись на деокупацію міста в 2022 році, Херсон щоденно обстрілює російська армія з окупованого Лівого берега. З міста виїхала значна кількість людей. Журналісти кажуть, що молодь там лишається лише за наявності роботи, тому здебільшого населення Херсону — це люди похилого віку.

Польова кухня заснована харківським благодійним фондом, там працюють 20 людей, які годують всіх, хто до них звертається. Здебільшого печуть хліб і розвозять гарячі обіди містом. Овочі на кухню везуть з Миколаєва, крупи і мʼясо — з Харкова.

Приготування обідів на польовій кухні Херсону, фото: Іван Антипенко Приготування обідів на польовій кухні Херсону, фото: Іван Антипенко

Тамтешні кухарі самі херсонці, які втратили роботу. Працівниці жартома кажуть, що чекають на скоре звільнення Лівобережжя, щоб поїхати працювати і там.

— Ми не виїжджали і не збираємся. Держали і держим оборону нашого Херсончика. Ще й на лівий збираємся — надіємся, що скоро. Щас раз-два, хлопці їм дадуть, і ми мішки собираєм і їдем туда з польовою кухнєю, — каже херсончанка.

Люди збираються групками в очікуванні роздачі гарячих обідів, фото: Іван Антипенко

В день фонд готує близько півтори тисячі порцій. Ємностей для всіх не вистачає, тому каші та супи привозять у двори у великих пластикових баняках та розливають по контейнерам бабусь та дідусів. Однак в райони, які знаходяться під постійним вогнем росіян — мікрорайони Корабел і Острів — їжу везуть одразу в запакованих контейнерах, щоб роздати якомога скоріше.

Нагадаємо, що під час активних бойових дій на початку повномасштабного вторгнення, коли Миколаїв страждав від обстрілів з боку російської армії, у місті почала працювати всесвітньо відома організація World Central Kitchen.

4200 порцій безкоштовних обідів на добу готували кухарі організації.

Компанія була заснована іспансько-американським шеф-кухарем Хосе Андресом. В червні 2022 року зірковий шеф-кухар та друг Джо Байдена особисто приїхав до Миколаєва.