Прага передає автобуси для Миколаєва. Фото: Миколаївська міськарада

Миколаїв отримає ще сім автобусів від Праги. Їх мають перегнати у місто, після чого їх запустять на маршрути

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Він зазначив, що це не перша допомога від муніципалітету Праги. Раніше Миколаєву передавали дві автовишки, 226 обігрівачів та 8 генераторів, а для «Миколаївпастранс» — п'ять автобусів.

«Для переправлення автобусів до нас, ми задіяли наших водіїв з «Миколаївелектротранс» та «Миколаївпастранс». Після того, як автобуси будуть у Миколаєві та пройдуть всі технічні моменти — вони вийдуть на маршрути міста», — повідомив мер.

Прага передає автобуси для Миколаєва. Фото: Миколаївська міськарада

Прага передає автобуси для Миколаєва. Фото: Миколаївська міськарада

Нестача водіїв у Миколаєві

Нагадаємо, що у листопаді 2023 року, Норвегія передала Миколаєву пасажирські автобуси, кожний з яких може вмістити майже 100 осіб. Планувалось, що автобуси будуть курсувати в Корабельний район, проте у міста виникли труднощі із введенням в експлуатацію нових автобусів через недостатню кількість водіїв.

Проблема з нестачею водіїв виникла і в сусідній Одесі. Там не вистачає людей для роботи на автобусах, які подарувало місто-побратим Регенсбург. З необхідних 18 водіїв є тільки сім.

Пізніше заступник начальника управління транспортного комплексу, зв'язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради Олег Кукса заявив, що за 2022-2024 роки кількість громадського транспорту у Миколаєві скоротилася з 700 до 387. І нестача водіїв – головна проблема для ефективної роботи громадського транспорту в Миколаєві.

Також жителі віддалених районів Миколаєва поскаржилися на проблему з громадським транспортом у віддалених районах міста. Міський голова Олександр Сєнкевич відповів, що чоловіки не хочуть йти працювати водіями через мобілізацію.

У травні міський голова також заявив, що через через мобілізацію на маршрутах курсуватиме на два автобуси менше.

Разом з цим голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що жінки почали опановувати нові професії, щоб задовільнити існуючий попит об’єктів критичної інфраструктури та комунальних підприємств.

Раніше директор «Миколаївпастрансу» Ігор Кушнір повідомляв, що у підприємства є дефіцит водіїв автобусів. Однак, набір на цю посаду поки не оголошують.