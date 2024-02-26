Прапори Миколаєва, України та кримських татар. Фото: Миколаївська міська рада

У понеділок, 26 лютого, на Соборній площі Миколаєва вшанували людей, які проживають на тимчасово окупованій території Криму.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

У заході взяли участь Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, його заступники Віталій Луков, Анатолій Петров, Сергій Коренєв, заступник голови Миколаївської обласної військової адміністрації Юрій Гранатуров, очільник облради Антон Табунщик, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, представники кримськотатарського народу та миколаївці.

«Десять років тому першим об'єктом збройної агресії рф проти України став Крим. Тоді на заклик Меджлісу кримськотатарського народу до Верховної Ради АР Крим вийшли тисячі кримських татар, українців та представників інших національностей чинити спротив російській окупації та заявили всьому світу про цілісність України. Наступного дня до парламенту та уряду АР Крим увійшли війська рф і захопили будівлі. Але багатотисячні мітинги спротиву зірвали плани росіян видати окупацію Криму за результат волевиявлення місцевого населення. Спротив кримчан триває до цього дня — вже десять років», - сказано в повідомлені.

В знак солідарності на Соборній площі підняли прапори України та кримськотатарського народу, право зробити це надали молоді міста

«На жаль, ми стали з вами свідками історичних подій, які досі тривають. Я впевнений, що історія нам показує: території, які були незаконно захоплені, все одно повертаються до тієї країни, якій вони належали. Впевнений, що і Крим буде українським. Крим остаточно і 100-відсотково наш! І ми повинні його повернути заради українців і заради кримськотатарського народу, який нас там очікує. Дякую їм за супротив, впевнений, що вони нас дочекаються і це буде найближчим часом», - сказав Олександр Сєнкевич.

Ветеран національного руху кримськотатарського народу Ескандер Ізетов також нагадав події 10-річної давності, коли кримські татари висловили свою позицію залишитись у складі України.

«Ми віримо, що настане той час, коли ми переможемо і визволимо Україну від російської окупації. Перемога буде за нами! Слава Збройним Силам, слава Україні!», - сказав він.

Відомо, що день спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя був встановлений у 2020 році Указом Президента України.

Молодь Миколаєва підіймає прапори. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, що в Україні запустили ініціативу для підтримки кримських політв’язнів — кожен українець зможе написати їм листа.