Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, фото: «НикВести»

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що рішення з перейменування вулиць міста прийматиме голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, до якого, право перейшло згідно чинного закону.

Про це міський голова сказав під час спілкування з журналістами 11 липня, пишуть «НикВести».

Журналісти зокрема нагадали, що мерія не встигла вкластись у терміни, аби прийняти усі рекомендації топонімічної комісії. На що мер відповів, що місто не прострочило цю процедуру, а втратило на це право.

Наразі усі рішення та напрацювання комісії місто передає на розгляд голові Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

— Щоб ніхто не прострочив нічого, є закон. Є міська рада, якщо вона у визначені законом терміни нічого не робить, вона не прострочує, вона просто втрачає право на перейменування. Далі це право переходить міському голові, якщо він теж не зробив, він теж втрачає право. Право переходить до голови ОВА. Ми проводили максимально відкриті процедури спілкування з місцевою громадою, пропрацювала комісія, громадські слухання. Зараз ми це сформували і найближчим часом передамо голові ОВА. На основі цих висновків він зможе прийняти рішення, — сказав Олександр Сєнкевич.

Олександр Сєнкевич нагадав, що така практика у Миколаєві була у 2015 році. Тоді зміни ухвалив начальник Миколаївської обласної державної адміністрації Вадим Меріков.

— Для Миколаєва це не вперше, в 2015 році було так само. Ми передали наробки і пропозиції і тоді голова Миколаївської обласної державної адміністрації Вадим Меріков змінив декілька назв вулиць. Ми нічого не прострочили. Все буде зроблено. Хоч і не в терміни міська рада зробила, але максимально відкрито і прозоро, — запевнив мер.

Перейменування топонімів у Миколаєві

У квітні 2023 року Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів, щоб позбутись в місті від всіх російських назв. Після чого депутатська комісія з питань законності затвердила нову редакцію положення про діяльність комісії з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць.

Зокрема, мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте її склад потребував оновлення.

У серпні того ж року стало відомо, що топонімічна комісія так і не запрацювала. Через самовідвід одного із кандидатів, депутатам міськради довелося оновлювати склад комісії. На сесії 7 вересня депутати Миколаївської міської ради затвердили новий склад топонімічної комісії. До неї включили генерал-майора Дмитра Марченка, але з приміткою «за погодженням». Саме імʼя Дмитра Марченка стало одним з тих, на честь яких миколаївці пропонують перейменувати вулиці міста. Пропозицію подали 32 опитуваних. Проте сам генерал виступив проти такої ідеї.

В жовтні 2023 року комісія опублікувала перші пропозиції з перейменування вулиць в рамках процесу деколонізації. Зокрема, начальник управління культури міськради Миколаєва, який також є членом топонімічної комісії, Юрій Любаров розповів, що вулиця Фалєєвська, що носить імʼя першого городянина міста, не підпадає про закон про перейменування.

В січні 2024 року у Миколаєві було завершено роботу топонімічної комісії — близько 250 вулиць готуються до перейменування. Голова комісії Олександр Тригуб розповів, які вулиці отримають нові назви згідно із сучасним українським правописом та історичним контекстом. Зокрема, серед центральних вулиць нові назви отримають — Лягіна, Пушкінська, Потьомкінська та Адмірала Макарова.

В тому числі комісія запропонувала в рамках процесу деколонізації до перейменування 40 вулиць іменами полеглих у російсько-українській війні.

В лютому мовний обмудсмен Тарас Кремінь розкритикував темпи перейменування в Миколаївській області. Він заявив, що саме південь колись найсильніше потерпав від русифікації, проте позбавлення регіону російських назв відбувається дуже повільно.

1 травня Миколаївська міська рада запустила онлайн-опитування, де мешканці можуть обрати нові назви топонімів у місті.

Також читайте статтю «НикВести» — «Перейменування вулиць Миколаєва: хто, як та чому це робить? Пояснюємо».