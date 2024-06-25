Укриття у Миколаївському ліцеї №55, фото: «НикВести»

У Богданівському ліцеї з гімназією та початковою школою Вознесенського району Миколаївської області планують побудувати протирадіаційне укриття. Очікувана вартість робіт – 47,3 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Побудувати нове укриття у навчальному закладі підрядник має до 31 грудня 2024 року. Він має зробити фундамент, стіни, перегородки, перекриття, зробити покрівлю та вентшахти. Підрядник також повинен встановити металопластикові двері, відремонтувати підлогу та зробити пандуси.

Нове укриття також має бути обладнане системами опалення, вентиляції та водопостачання, а також каналізаційною системою та системою пожежної сигналізації. Водночас підрядник має виконати озеленення території ліцею, встановити генератор та поставити меблі.

Наразі триває процес подачі тендерних пропозицій, підрядника обиратимуть 9 липня.

Нагадаємо, з державного бюджету планують виділити 185,2 мільйонів гривень на облаштування укриттів у освітніх закладах Миколаївської області.

Станом на початок 2024 року укриття облаштували у 31% шкіл Миколаєва. Це 21 заклад загальної середньої освіти: 10 ліцеїв та 11 гімназій.

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Наразі зі 142 шкіл та дитячих садочків у Миколаєві укриттями облаштовано 37 навчальних закладів. У кінці грудня 2023 року комісія рекомендувала до відкриття ще сім закладів освіти, де облаштовані укриття.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Нагадаємо, цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, що школи міста працюють онлайн, оскільки вони досі є цілями для російської армії.Також Віталій Кім пояснив, що рішення про офлайн-роботу міських шкіл прийматиме Офіс Президента та Міністерство освіти.

Де на Миколаївщині є офлайн-освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.