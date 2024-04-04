Рекорд максимальної швидкості вітру. фото: socportal.info

У Києві був зафіксований рекорд максимальної швидкості вітру.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень, 3 квітня у столиці максимальна швидкість вітру досягла рекордних для цього дня 18 м/с (65 км/год), що повторило попереднє максимальне значення, зареєстроване у 1944 році.

Нагадаємо, що у неділю, 31 березня, у Києві зафіксували рекорд максимальної температури повітря і рекордну середньодобову температуру повітря.