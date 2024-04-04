У Києві був зафіксований рекорд максимальної швидкості вітру.
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
За даними спостережень, 3 квітня у столиці максимальна швидкість вітру досягла рекордних для цього дня 18 м/с (65 км/год), що повторило попереднє максимальне значення, зареєстроване у 1944 році.
Нагадаємо, що у неділю, 31 березня, у Києві зафіксували рекорд максимальної температури повітря і рекордну середньодобову температуру повітря.
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У Києві був зафіксований рекорд максимальної швидкості вітру.
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
За даними спостережень, 3 квітня у столиці максимальна швидкість вітру досягла рекордних для цього дня 18 м/с (65 км/год), що повторило попереднє максимальне значення, зареєстроване у 1944 році.
Нагадаємо, що у неділю, 31 березня, у Києві зафіксували рекорд максимальної температури повітря і рекордну середньодобову температуру повітря.