Застосунок Міноборони «Резерв+». Фото: НикВести

Росія розповсюджує фейкові веб-застосунки, які мають вигляд як «Резерв+», для того, щоб зібрати особисті дані українців.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко у Facebook.

За її словами, РФ планує поширювати ці фейкові застосунки серед українців для збору персональних даних.

«Ми вже знаємо про це і працюємо над забезпеченням вашого захисту. Просимо вас бути уважними та перевіряти джерела, на які переходите», — написала Катерина Черногоренко.

Також заступниця Міноборони наголосила, щоб українці користуйтеся тільки офіційним сайтом «Резерв+»: reserveplus.mod.gov.ua.

Не переходьте за посиланнями, що імітують назву reserveplus.mod.gov.ua і закінчуються на .top, .website, .org тощо.

Зазначається, при завантаженні застосунку обов’язково перевіряйте, що розробником є Міністерство оборони України (MINISTERSTVO OBORONY UKRAINY).

Нагадаємо, станом на 17 липня 2024 року через «Резерв+» військово-облікові дані оновили 3,4 мільйони громадян України.