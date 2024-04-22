Розмінування на Херсонщині, фото: Іван Антипенко

На Херсонщині збільшили кількість вибухотехніків, які очищають землі від російської вибухівки. До цих робіт долучили ще майже сотню саперів. Загалом над розмінуванням правобережжя працюють 1265 фахівців.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зазначається, що лише за минулий тиждень вони розмінували 6500 гектарів. А загалом обстежено більш ніж 37% правобережжя або 256 тисяч гектарів.

Про розмінування Херсонської області також читайте у статті «НикВести»: «Весь час на ногах і без вихідних»: як сапери 808 бригади розміновують поля на Херсонщині.

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «НикВести» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

Читайте також статтю «НикВести» «Потрібні десятиріччя: Як триває процес розмінування Миколаївської області».

Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.