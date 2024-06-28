Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Євросоюз виділити більше грошей країнам, які приймають велику кількість українських біженців. Зокрема, Німеччині.
Про це він заявив, прибувши на саміт ЄС у Брюсселі, пише Politico.
Олаф Шольц розповів, що він разом зі своїми польським та чеським колегами, Дональдом Туском та Петром Фіалою написали листа до президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. У листі Шольц докладно виклав вищезгадану вимогу.
Він зазначив, що саме Німеччина, Чехія та Польща прийняли найбільшу частку українських біженців після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
«Саме тому, разом з моїми колегами, я вважаю, що настав час прийняти рішення, щоб Європа надала цим країнам спеціальну фінансову підтримку для фінансування соціальної допомоги, професійного навчання, мовних курсів і всіх інших речей, які відіграють певну роль», — сказав канцлер Німеччини.
Politico зазначає, що дискусія навколо українських біженців у Німеччині посилилася в останні місяці, після того, як деякі політики з правоцентристської опозиції заявили, що Берлін повинен скоротити соціальну допомогу українцям, які досі не знайшли роботу в Німеччині.
Нагадаємо, комісія з питань міграції Парламентської асамблеї Ради Європи звернулася до європейських держав із закликом продовжити термін тимчасового захисту, який був наданий раніше, або знайти нові шляхи для законного перебування біженців з України на територіях цих країн.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Євросоюз виділити більше грошей країнам, які приймають велику кількість українських біженців. Зокрема, Німеччині.
Про це він заявив, прибувши на саміт ЄС у Брюсселі, пише Politico.
Олаф Шольц розповів, що він разом зі своїми польським та чеським колегами, Дональдом Туском та Петром Фіалою написали листа до президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. У листі Шольц докладно виклав вищезгадану вимогу.
Він зазначив, що саме Німеччина, Чехія та Польща прийняли найбільшу частку українських біженців після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
«Саме тому, разом з моїми колегами, я вважаю, що настав час прийняти рішення, щоб Європа надала цим країнам спеціальну фінансову підтримку для фінансування соціальної допомоги, професійного навчання, мовних курсів і всіх інших речей, які відіграють певну роль», — сказав канцлер Німеччини.
Politico зазначає, що дискусія навколо українських біженців у Німеччині посилилася в останні місяці, після того, як деякі політики з правоцентристської опозиції заявили, що Берлін повинен скоротити соціальну допомогу українцям, які досі не знайшли роботу в Німеччині.
Нагадаємо, комісія з питань міграції Парламентської асамблеї Ради Європи звернулася до європейських держав із закликом продовжити термін тимчасового захисту, який був наданий раніше, або знайти нові шляхи для законного перебування біженців з України на територіях цих країн.