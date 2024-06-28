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Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Євросоюз виділити більше грошей країнам, які приймають велику кількість українських біженців. Зокрема, Німеччині.

Про це він заявив, прибувши на саміт ЄС у Брюсселі, пише Politico.

Олаф Шольц розповів, що він разом зі своїми польським та чеським колегами, Дональдом Туском та Петром Фіалою написали листа до президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. У листі Шольц докладно виклав вищезгадану вимогу.

Він зазначив, що саме Німеччина, Чехія та Польща прийняли найбільшу частку українських біженців після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

«Саме тому, разом з моїми колегами, я вважаю, що настав час прийняти рішення, щоб Європа надала цим країнам спеціальну фінансову підтримку для фінансування соціальної допомоги, професійного навчання, мовних курсів і всіх інших речей, які відіграють певну роль», — сказав канцлер Німеччини.

Politico зазначає, що дискусія навколо українських біженців у Німеччині посилилася в останні місяці, після того, як деякі політики з правоцентристської опозиції заявили, що Берлін повинен скоротити соціальну допомогу українцям, які досі не знайшли роботу в Німеччині.

Нагадаємо, комісія з питань міграції Парламентської асамблеї Ради Європи звернулася до європейських держав із закликом продовжити термін тимчасового захисту, який був наданий раніше, або знайти нові шляхи для законного перебування біженців з України на територіях цих країн.