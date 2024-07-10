Наслідки удару по столичній лікарні «Охматдит» 8 липня, фото: Сергій Мельниченко для «НикВести»

Словаччина висловила готовність прийняти на лікування у супроводі батьків частину дітей, зокрема з онкологічними захворюваннями.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, голова уряду Словаччини Роберт Фіцо засудив російський ракетний удар по «Охматдиту» в Києві.

«Словаччина висловила готовність прийняти на лікування у супроводі батьків частину дітей, зокрема з онкологічними захворюваннями», — написав Денис Шмигаль.

Він повідомив, що дав відповідні доручення міністру охорони здоровʼя.

Удар по «Охматдиту» 8 липня

Росія в понеділок, 8 червня, атакувала Київ. Ракета влучила у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

Загалом посеред дня Росія вдарила по Україні 40 ракетами. Станом на вечір за даними МВС було відомо про 32 загиблих та 129 постраждалих по Україні, зокрема в Києві та Кривому Розі.

Станом на вечір, 8 липня, аварійно-рятувальні роботи в «Охматдиті» тривали. Відомо, що удар припав на корпус, де дітям робили діаліз — очищення крові при нирковій недостатності.

Під час рятувально-пошукової операції з-під завалів рятувальники дістали тіла двох дітей та їхньої матері.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що аварійно-рятувальні роботи на території лікарні вже завершилися: дві людини загинули, 32 поранені.

Згодом в СБУ підтвердили, що Дитячу лікарню «Охматдит» у Києві зруйнувала російська крилата ракета Х-101, запущена бомбардувальником під час масованої ракетної атаки на Україну.

Слід зазначити, що міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах повідомив, що його країна готова взяти на лікування українських дітей після російського удару по лікарні «Охматдит» у Києві.

Своєю чергою, «Укрзалізниця» надала притулок у лаунж-зонах вокзалу та забезпечила транспортування для всіх сімей, які перебували в «Охматдиті».

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з резервного фонду держбюджету спрямували 100 мільйонів гривень на першочергові відновлювальні роботи в «Охматдиті».