  • вівторок

    21 жовтня, 2025

  • 11.7°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 21 жовтня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 11.7° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Лікарі Охматдиту провели унікальну операцію підлітку з Одеси зі складною формою раку

Команда медиків з Охматдиту врятувала 17-річного хлопця з Одеси, у якого діагностували рецидив лімфоми Ходжкіна — складної форми раку лімфатичної системи. Сьогодні хлопець продовжує свій шлях до одужання.

Про це розповів завідувач відділення трансплантації кісткового мозку Охматдиту Олександр Лисиця.

Лікарі Охматдиту провели унікальну операцію підлітку з Одеси зі складною формою раку. Фото: Олександр ЛисицяЛікарі Охматдиту провели унікальну операцію підлітку з Одеси зі складною формою раку. Фото: Олександр Лисиця
Лікарі Охматдиту провели унікальну операцію підлітку з Одеси зі складною формою раку. Фото: Олександр ЛисицяЛікарі Охматдиту провели унікальну операцію підлітку з Одеси зі складною формою раку. Фото: Олександр Лисиця

Після первинного лікування в Одесі хвороба повернулася, і в березні 2025 року Василь потрапив до Охматдиту. У нього виявили велику пухлину середостіння, тож медики розробили складну схему лікування — хіміотерапію з подальшою трансплантацією кісткового мозку.

Під час підготовки до пересадки стан хлопця різко погіршився: виникла дихальна недостатність, запалення, а легені перестали насичувати кров киснем. Василя підключили до апарата ЕКМО, що тимчасово замінює легені, і запросили спеціаліста з іншої лікарні, який провів стентування бронхів.

— У квітні почали лікування, вдалось зібрати стовбурові клітини, готувались до наступної пересадки кісткового мозку, але в долі були інші плани, — розповів лікар.

Знімок легень підлітка. Фото: Олександр ЛисицяЗнімок легень підлітка. Фото: Олександр Лисиця

Після стабілізації стану медики ризикнули — у критичний момент розпочали хіміотерапію. Рішення виявилося правильним: уже на п’ятий день з’явилася позитивна динаміка, а через дев’ять діб Василя перевели з реанімації до звичайного відділення.

— Робимо стрибок у прірву, починаємо хіміотерапю. Дія ліків на пухлину, навіть коли вони ефективні, може призвести до повного перекриття бронхів, — розповів лікар.

Зазанчається, що таких як Василь в Україні дуже мало. Загалом у 2023 році діагностували 45 нових випадків (20 хлопчиків та 25 дівчаток) за даними Національного канцер-реєстру.

— За 6 років нами проліковано 25 пацієнтів дитячого віку з бесподієвою виживаністю 92% та загальною виживаністю протягом 2 років 96%. Результати співставні з кращими клініками Європи, — розповів лікар.

Лисиця каже, що їхня робота дає можливість змінювати хід подій захворювання, але і пацієнти змінюють медиків.

— Будь-які цифри не відображають кропітку роботу великої команди фахівців та того виру подій, який відбувається щодня аби подарувати надію іншим. Наша робота дає можливість змінювати хід подій захворювання, але і наші пацієнти змінюють нас, — зазначив Олександр Лисиця.

Нагадаємо, що у Львові лікарі Центру трансплантології провели успішну операцію з пересадки печінки пацієнтці. Причиною хвороби стали ускладнення після COVID-19, який активував у жінки рідкісну генетичну мутацію та зрештою призвів до цирозу печінки.

Останні новини про: Одеса

В Одесі автомобіль збив подружжя: чоловік загинув, а жінка в лікарні
Уряд виділить ₴100 млн на підготовку Одеси до зими та посилення безпеки
Компанія, яку підозрюють у розкраданні, може знову отримати підряд в Одеському порту, — розслідування
Реклама

Читайте також:

новини

«Репортери без кордонів» номінували МикВісті на премію «Свобода преси»

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині кількість оголошень продажу квартир зросла на 21%, — аналітика

Світлана Іванченко
новини

Суд відмовив прокуратурі у відстороненні директора миколаївського КП, де розслідується корупція на вуличному освітленні

Аліса Мелік-Адамян
новини

Миколаївська міськрада пропонує звільнити частину орендарів від плати за комунальне майно під час війни

Аліна Квітко
новини

Віцемер Очакова здивований, що у Миколаєві сесії онлайн: «Це неповага до виборців»

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

Компанія, яку підозрюють у розкраданні, може знову отримати підряд в Одеському порту, — розслідування
Уряд виділить ₴100 млн на підготовку Одеси до зими та посилення безпеки
В Одесі автомобіль збив подружжя: чоловік загинув, а жінка в лікарні

Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 3 лютого 2026 року

У Миколаєві 13 пошкоджених обстрілами будинків треба частково або повністю демонтувати

2 години тому

Головне сьогодні