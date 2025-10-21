Команда медиків з Охматдиту врятувала 17-річного хлопця з Одеси, у якого діагностували рецидив лімфоми Ходжкіна — складної форми раку лімфатичної системи. Сьогодні хлопець продовжує свій шлях до одужання.

Про це розповів завідувач відділення трансплантації кісткового мозку Охматдиту Олександр Лисиця.

Лікарі Охматдиту провели унікальну операцію підлітку з Одеси зі складною формою раку. Фото: Олександр Лисиця

Після первинного лікування в Одесі хвороба повернулася, і в березні 2025 року Василь потрапив до Охматдиту. У нього виявили велику пухлину середостіння, тож медики розробили складну схему лікування — хіміотерапію з подальшою трансплантацією кісткового мозку.

Під час підготовки до пересадки стан хлопця різко погіршився: виникла дихальна недостатність, запалення, а легені перестали насичувати кров киснем. Василя підключили до апарата ЕКМО, що тимчасово замінює легені, і запросили спеціаліста з іншої лікарні, який провів стентування бронхів.

— У квітні почали лікування, вдалось зібрати стовбурові клітини, готувались до наступної пересадки кісткового мозку, але в долі були інші плани, — розповів лікар. Знімок легень підлітка. Фото: Олександр Лисиця

Після стабілізації стану медики ризикнули — у критичний момент розпочали хіміотерапію. Рішення виявилося правильним: уже на п’ятий день з’явилася позитивна динаміка, а через дев’ять діб Василя перевели з реанімації до звичайного відділення.

— Робимо стрибок у прірву, починаємо хіміотерапю. Дія ліків на пухлину, навіть коли вони ефективні, може призвести до повного перекриття бронхів, — розповів лікар.

Зазанчається, що таких як Василь в Україні дуже мало. Загалом у 2023 році діагностували 45 нових випадків (20 хлопчиків та 25 дівчаток) за даними Національного канцер-реєстру.

— За 6 років нами проліковано 25 пацієнтів дитячого віку з бесподієвою виживаністю 92% та загальною виживаністю протягом 2 років 96%. Результати співставні з кращими клініками Європи, — розповів лікар.

Лисиця каже, що їхня робота дає можливість змінювати хід подій захворювання, але і пацієнти змінюють медиків.

— Будь-які цифри не відображають кропітку роботу великої команди фахівців та того виру подій, який відбувається щодня аби подарувати надію іншим. Наша робота дає можливість змінювати хід подій захворювання, але і наші пацієнти змінюють нас, — зазначив Олександр Лисиця.

