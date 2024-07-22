У Миколаєві та області у понеділок, 22 липня з 16 до 18 години синоптики прогнозують грозу.

Про це попереджає Миколаївський обласний Гідрометцентр.

Синоптики прогнозують перший (жовтий) рівень небезпеки та зауважують, що така погода буде триматися до кінця доби.

На Миколаївщині очікується гроза. Фото: Миколаївський Гідрометцентр

Аномальна спека в Миколаєві

Аномально високі температурні показники спостерігались в більшості областей України з початку квітня.

Тоді, за даними Укргідрометцентру, повітря на Миколаївщині прогрілося до 27 градусів тепла.

Хоч весною метеорологи Миколаївського гідрометцентру прогнозували, що літо 2024 року у регіоні буде традиційним, а відхилень від меж звичайних показників не очікується, вже в червні спека почала бити всі температурні рекорди.

3 червня температура у Миколаєві наблизилася до абсолютного максимуму за останні 30 років, досягнувши 33 градуси за Цельсієм. Новий рекорд Миколаїв встановив 10 липня — стовпчик термометру показав +40,5°С, 11 липня температура трималась на рівні 40,2°С.

Днями миколаївські синоптики попередили, що аномальна спека у місті та області протримається ще два тижні.