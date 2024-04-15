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Месенджер Telegram додав редактор наліпок. За його допомогою можна створити як одну наліпку, так і цілий набір.

Про це розповіли у блозі Telegram.

Для того, щоб створити наліпку, треба перейти у будь-який чат, вибрати панель зі стікерами та натиснути на (+). Далі можна взяти зі своєї галереї будь-яку фотографію, додавши власний текст або емоджі та GIF, які вже є на платформі.

Коли буде готово, можна надіслати стікер або створити свій набір наліпок, щоб друзі могли користуватися ними у своїх чатах. Як і раніше, кожній наліпці відповідатиме емоджі.

У Telegram зазначили, що використовують штучний інтелект, аби запропонувати користувачам емоджі на основі їхнього зображення. Наприклад, якщо стікер з котом, то програма запропонує додати до цієї наліпки емоджі із зображенням кота. Коли користувач обиратиме емоджі з котом, йому пропонуватимуть відповідну наліпку.

Перший стікер у Telegram з’явився в січні 2015 року. Відтоді, коли ви починаєте писати повідомлення з одного емодзі, відкривається список пропозицій з відповідними наліпками. Найчастіше стікери відображають емоції, які хоче передати людина. На них можуть бути тварини чи персонажі фільмів. Користувачі й раніше могли додавати власні стікери, але для цього потрібні були спеціальні чат-боти.

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