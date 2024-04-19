Навчальний заклад у Миколаєві після обстрілу, архівне фото «НикВести»

В селі Українка, що у Галицинівській територіальній громаді Миколаївщини, розпочали ремонт даху дитячого садку «Вербиченька», який постраждав від російського обстрілу. На це з бюджету громади виділили 1,4 мільйона гривень.

На сьогодні там ще треба встановити вікна, двері та виконати ремонт приміщень, повідомила у коментарі «НикВести» Наталія Лесів.

— Після прильоту (влітку 2022 року, – прим.) садочок був зруйнований, половини даху зовсім не було. На сьогоднішній день там триває ремонт. У цьому садочку у нас ще є сховище, але ніхто за нього не береться до тих пір, поки не буде зроблений дах. Можете уявити у якому стані будівля садочку, якщо там не було даху. Після прильоту там немає вікон, двері також вибиті, потрібен ремонт, – розповіла вона.

Як свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, договір на ремонт покрівлі відділ освіти та культури Галицинівської сільської ради уклав з підприємцем Вадимом Каліцьким. До 31 грудня 2024 року він повинен очистити дах від існуючого сміття, розібрати старе покриття, розібрати слухові вікна (вмонтовані в дах, – прим.) та встановити нові, встановити нове покриття даху, зробити його теплоізоляцію, встановити опори для пристроїв блискавкозахисту та інше.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Вадим Каліцький зареєстрований як ФОП з 21 червня 2023 року. Його основна діяльність – організація будівництва будівель. У 2023 році Вадим Каліцький отримав підрядів на 2,4 мільйона гривень, однак поки виконав робіт на 197 тисяч гривень. Це ремонти укриттів, покрівель та літніх сцен у закладах освіти і культури різних громад України. А з початку 2024 року отримав лише один підряд – 1,4 мільйона гривень на ремонт даху дитячого садка у Українці.

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Наразі зі 142 шкіл та дитячих садочків у Миколаєві укриттями облаштовано 37 навчальних закладів. У кінці грудня 2023 року комісія рекомендувала до відкриття ще сім закладів освіти, де облаштовані укриття.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Нагадаємо, цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, що школи міста працюють онлайн, оскільки вони досі є цілями для російської армії.Також Віталій Кім пояснив, що рішення про офлайн-роботу міських шкіл прийматиме Офіс Президента та Міністерство освіти.

Де на Миколаївщині є офлайн-освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.