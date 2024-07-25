Інсталяція у Лондоні на честь загиблих на війні спортсменів / Фото опублікувало УП

На Парламентській площі Лондона за підтримки Національного олімпійського комітету України та Спорткомітету України відбулась інсталяція, на якій вшанували памʼять загиблих на війні українських спортсменів.

Про це повідомила «УП».

Зазначається, що у центрі експозиції присутній 3D-дисплей із числом «487», це приблизна кількість українських атлетів, які загинули на війні станом на початок липня 2024 року. Навколо дисплея розставлені елементи спортивного інвентарю, які повʼязані з атлетами.

Нагадаємо, минулого року під Херсоном, 5 червня, загинув миколаївський тренер і багаторазовий чемпіон з пауерліфтингу Олексій Слющенко, який захищав Україну у лавах 123-ї бригади, що базується в Миколаївській області.