На Парламентській площі Лондона за підтримки Національного олімпійського комітету України та Спорткомітету України відбулась інсталяція, на якій вшанували памʼять загиблих на війні українських спортсменів.
Про це повідомила «УП».
Зазначається, що у центрі експозиції присутній 3D-дисплей із числом «487», це приблизна кількість українських атлетів, які загинули на війні станом на початок липня 2024 року. Навколо дисплея розставлені елементи спортивного інвентарю, які повʼязані з атлетами.
Нагадаємо, минулого року під Херсоном, 5 червня, загинув миколаївський тренер і багаторазовий чемпіон з пауерліфтингу Олексій Слющенко, який захищав Україну у лавах 123-ї бригади, що базується в Миколаївській області.
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На Парламентській площі Лондона за підтримки Національного олімпійського комітету України та Спорткомітету України відбулась інсталяція, на якій вшанували памʼять загиблих на війні українських спортсменів.
Про це повідомила «УП».
Зазначається, що у центрі експозиції присутній 3D-дисплей із числом «487», це приблизна кількість українських атлетів, які загинули на війні станом на початок липня 2024 року. Навколо дисплея розставлені елементи спортивного інвентарю, які повʼязані з атлетами.
Нагадаємо, минулого року під Херсоном, 5 червня, загинув миколаївський тренер і багаторазовий чемпіон з пауерліфтингу Олексій Слющенко, який захищав Україну у лавах 123-ї бригади, що базується в Миколаївській області.