Ілюстраційне фото

В «Миколаївобленерго» повідомили про відкоригований час дії графіків погодинних відключень сьогодні, у вівторок 11 червня — вони діятимуть з 14:00.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Попередньо прогнозувалось, що графіки відключень світла по всій Україні повинні були діяти з 14:00 до 19:00.

Попередньо, будуть відключати по одній черзі за раз в такому порядку:

14:00 - 16:00 1 черга

16:00 - 18:00 4 черга

18:00 - 20:00 6 черга

20:00 - 22:00 2 черга

22:00 - 23:00 3 черга

Крім того, в з 11 по 20 місяця змінився графік погодинних відключень:

Оновлений графік погодинних відключень від «Миколаївоблтеплоенерго»

Чому на Миколаївщині знову відключають світло?

Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня. Основна причина, через яку це відбувається — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.

Раніше голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім заявив, що ситуація з українською енергосистемою погана, але її стан має покращитись.

В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.

Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.

Через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси.