Стела на вʼїзді до Миколаєва, фото з відкритих джерел

У Миколаївській області перейменують ще пʼять населених пунктів у Баштанському та Первомайському районах.

Відповідне рішення було прийняте під час засідання комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування у середу, 3 квітня.

Як повідомив заступник голови комітету Роман Лозинський, всього було запропоновано перейменувати 7 міст і 44 села. Серед них, зокрема і села на Миколаївщині.

Рішення комітету про перейменування населених пунктів, фото зі сторінки на Facebook Романа Лозинського

У Баштанському районі пропонується село Першотравневе на село Мирне.

У Первомайському районі змінити хочуть чотири топоніми:

село Гражданівка на село Левицьке;

село Краснівка на село Лучківка;

село Краснопіль на село Чайківка;

село Юр'ївка на село Юріївка.

За словами посадовця, в разі перейменування змінювати документи або перереєстровуватись не потрібно.

— Всі документи чинні. Не потрібно йти в ЦНАПи, перереєстровуватися, для юридичних осіб будь-які зміни в документах з часом будуть безкоштовними, — сказав Роман Лозинський.

Приймати рішення щодо перейменування будуть на голосуванні Верховної Ради України.

Нагадаємо, раніше комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав перейменування ще 9 населених пунктів Миколаївської області, назви яких містять символіку російської імперської політики або не відповідають стандартам державної мови.

Деколонізація на Миколаївщині

Як відомо, Національна комісія зі стандартів державної мови своїм рішенням 22 червня схвалила перелік сіл, селищ та міст, які мають бути перейменовані у термін до 27 грудня 2023 року.

Серед них і місто Южноукраїнськ. Місто довго не визначалось з пропозиціями для перейменування. Місцеві депутати хотіли запропонувати Верховній Раді одразу дві назви: Південноукраїнськ та Гард. 25 вересня у Южноукраїнську провели голосування серед містян щодо нової назви міста.

21 лютого Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав перейменування міста Южноукраїнськ в Миколаївській області на місто Гард.

Також в громаді в рамках деколонізації влада хоче перейменувати 129 обʼєктів, в назвах яких є символіка комуністичного тоталітарного режиму.

Через невідповідність стандартам державної мови перейменуванню підлягає також місто Первомайськ та 57 сіл.

У Первомайську вже провели громадські обговорення щодо перейменування міста. Містянам запропоновано обрати назву з п’яти запропонованих варіантів: Ольвіополь, Богопіль та Голта, Ольвія або Першотравенськ.

Лише 30 грудня депутати вирішили запропонувати Верховній Раді одразу два варіанти назви для міста: Ольвіополь, або залишити ту ж назву Первомайськ. У опитування місцевих лідером був Ольвіополь.

В середині грудня 2023 року в Снігурівській громаді після громадських обговорень було сформовано остаточний перелік варіантів нових назв вулиць, які підлягають перейменуванню. Розпочався другий етап електронного голосування.

В рамках закону про деколонізацію у Снігурівській громаді перейменують 42 вулиці.

5 січня на сайті на офіційному сайті Баштанської міської територіальної громади розмістили опитування, в якому пропонують місцевим надати свою пропозицію щодо перейменування. Проте містяни негативно сприйняли можливе перейменування.

Доктор історичних наук та перший проректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили Юрій Котляр розкритикував рекомендації Інституту національної памʼяті щодо перейменування міста Баштанка.

Пізніше мер Баштанки Олександр Береговий заявив, що в Українському інституті національної памʼяті не побачили у назві символіку російської імперської політики.