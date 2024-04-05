Під час судового розгляду: у Снігурівці комунальники привели до ладу укриття. Фото з відкритих джерел

У Снігурівці на Миколаївщини комунальне підприємство, на яке прокуратура подала до суду, відремонтувало укриття.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Зазначається, що у серпні минулого року Баштанська окружна прокуратура звернулася до суду з позовом. Комунальне підприємство Снігурівської міської ради, на балансі якого перебуває протирадіаційне укриття площею понад 160 квадратних метрів, розраховане на 200 осіб, хотіли зобов’язати привести споруду у готовність до використання за призначенням.

«Підставою для пред’явлення позову стало те, що укриття перебувало у неналежному технічному стані та не могло використовуватись для захисту населення, що залишалося без належного реагування з боку уповноважених органів держави», — йдеться у повідомленні.

Під час розгляду справи судом, підприємство самостійно відремонтувало сховище, що стало підставою для прийняття судом рішення про закриття провадження у справі.

Нагадаємо, Миколаївська прокуратура у 2023 році скерувала до суду 44 позови за фактами неналежного утримання укриттів. В них можуть перебувати майже 10 тисяч осіб.