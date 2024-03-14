Українців попередили про нову шахрайську схему аферистів / Фото: Кіберполіція

Аферисти розповсюджують через соцмережі фейкові повідомлення про можливість отримати тисячу гривень на банківську картку від імені популярної мережі супермаркетів (ймовірно АТБ, — прим.).

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

«Повідомлення містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси, де вимагається ввести персональну інформацію, а потім підтвердити операцію у своєму інтернет-банкінгу або надати отриманий пароль підтвердження. Також при переході за посиланнями система запитує дозволу на доступ веб-ресурсу до агенту підпису користувача ЦСК», — йдеться в повідомленні.

За словами правоохоронців, надання таких дозволів та інформації дозволяє шахраям отримувати доступ до облікових записів і розпоряджатися грошима на рахунках громадян.

Поліція закликала українців дотримуватися порад, щоб не втратити свої гроші:

не переходьте за сумнівними посиланнями;

отримуйте дані про акції лише на офіційному сайті супермаркету або безпосередньо на території магазинів;

перевіряйте правильність URL-адреси сайту перед в веденням конфіденційних даних — навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт;

не вводьте на сумнівних сайтах дані банківських карток (CVV-коди, терміни дії картки тощо) для отримання коштів;

не повідомляйте стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо у застосунки.

При розголошенні платіжної інформації — негайно зверніться до банку та заблокуйте карту.

У поліції також повідомили про ще одну шахрайську схему. Аферисти розсилають користувачам соцмереж повідомлення про неіснуючі виплати або допомогу. Пропонують перейти за посиланням, які спрямовують на фішингові сайти, що схожі на справжні сайти державних органів.