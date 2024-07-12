Ілюстраційне фото з відкритих джерел

«Укрзалізниці» з 1 серпня розширює послугу жіночих купе на чотири нові рейси далекого сполучення.

Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Жіночі купе будуть доступні в поїздах:

⁠№ 1/2 Харків — Івано-Франківськ;

№5/6 Запоріжжя — Ясіня;

⁠№ 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;

⁠№ 95/96 Київ — Рахів.

Квитки на вищезгадані рейси будуть доступні у додатку «Укрзалізниці» вже з суботи, 13 липня. В «Укрзалізниці» нагадали, що квитки до жіночих купе за вартістю ніяк не відрізняються від інших купе аналогічного типу на конкретному рейсі. Посадка у відповідні вагони доступна жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.

«Жіночі купе сьогодні мають рекордний рівень задоволеності пасажирів – 88%. Тож ми внесли необхідні програмні доопрацювання, щоб розширити кількість рейсів із жіночими купе до 12. На піку літнього сезону перевезень ми обрали ще 4 напрямки з довгим часом курсування, що є популярними саме для відпочинку мам із дітьми наймолодшого віку», — зазначив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.

Нагадаємо, що з 15 листопада в Україні вже вісім пасажирських поїздів вийшли у рейси з жіночими купе.