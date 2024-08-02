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Укрзалізниця розпочала продаж квитків на перший дитячий купейний вагон, який курсуватиме Харків – Ясіня (Закарпатська область).

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Як зазначають, цей вагон створений для найменших пасажирів від 0 до 8 років та їхніх батьків, забезпечуючи їх комфортною, безпечною та цікавою поїздкою.

Ініціатива створення дитячого вагону належить «Укрзалізниці» у співпраці з дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та за фінансової підтримкою уряду Бельгії. За словами голови правління Укрзалізниці Євгена Лященка, їхня мета — стати найбільш дружньою до дітей залізницею в Європі.

«Роботи з модернізації цього вагона тривали близько пів року, і вже 8 серпня він вирушить у свій перший рейс символічним маршрутом, який поєднує схід та захід України та регулярно перевозить групи дітей з Харківщини на відпочинок у горах», — зазначається у повідомленні.

Дитячий вагон наповнений різними розважально-пізнавальними матеріалами, щоб діти мали можливість розвиватися за будь-яких умов. Квитки на цей вагон можна придбати виключно через мобільний застосунок «Укрзалізниці». Вартість квитка така ж, як на купейні місця в аналогічному класі в цьому потязі. Діти до 5 років подорожують безкоштовно та не потребують окремого квитка.

Нагадаємо, що з 1 серпня «Укрзалізниця» збільшить кількість поїздів з жіночими купе. Тепер вони будуть доступні у 12 поїздах.