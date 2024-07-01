В Одесі для відвідувачів відкрили ще чотири пляжі.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму в Telegram.

За його словами, спільно з Командувачем оперативним стратегічним угрупованням військ «Одеса» був підписаний наказ про доступ до нових пляжних ділянок.

Ці чотири нові пляжі призначені для офіційного відвідування та відпочинку громадян:

Інклюзивний пляж Пляж «True Man Sun of a Beach» Два пляжі «Red Line»

Організатори планують поступово оновлювати список пляжів після завершення всіх необхідних перевірок.

Однак, варто пам'ятати про обмеження та правила безпеки: в разі повітряної тривоги, виявлення підозрілих предметів, під час шторму з інтенсивністю від двох балів та після заходу сонця перебування людей на пляжі заборонено.

Нагадаємо, що в Одесі офіційно відкрили перший пляж для купання. Загалом у 2024 році в Одесі планують відкрити до 20 локацій.