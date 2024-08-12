Застосунок Міноборони «Резерв+». Фото: НикВести

Міністерство оборони України та Міністерство охорони здоровʼя розробляють механізм запровадження електронних направлень на військово-лікарську комісію через додаток «Резерв+».

Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в коментарі «Українській правді».

«Міноборони зараз консультується з Міністерством охорони здоровʼя, як впровадити електронні направлення на ВЛК через «Резерв+» як для військовозобов’язаних, так і для чинних бійців», — зазначила вона.

За словами заступниці, найімовірніше в такому направленні буде QR-код, за яким лікарі ВЛК зможуть ідентифікувати людину.

Крім того, Міноборони працює з МОЗ над створенням електронної системи для військових лікарів, в якій відображатиметься вся інформація про лікування бійців.

Черногоренко пояснила, що такі дані зараз можна отримати з центральної бази будь-якої лікарні, зробивши відповідний запит.

Однак, додала вона, необхідно створити окрему базу з історіями лікування або реабілітації бійців для зручності роботи військових лікарів. Такий механізм планується впровадити у Міноборони до кінця 2024 року.

Раніше Катерина Черногоренко повідомила, що цього літа у застосунку «Резерв+» можуть запустити сервіс автоматичного надання відстрочки від призову.

Також вона повідомляла, що Росія розповсюджує фейкові веб-застосунки, які мають вигляд як «Резерв+», для того, щоб зібрати особисті дані українців.