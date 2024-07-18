Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт №11340, який дозволяє підозрюваним у корупційних злочинах чиновникам сплачувати штраф за свої правопорушення.
Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.
За цей законопроєкт проголосував 231 депутат. Як зазначає депутат Ярослав Железняк, це сталося попри застереження збоку НАБУ, САП та Антикорупційного комітету.
Зазначимо, що згідно з законопроєктом, підозрювані в корупції чиновники матимуть альтернативний спосіб вирішення кримінально-правових конфліктів:
Натомість громадські діячі зауважили, що цей законопроєкт дозволить підозрюваним у корупції просто відкупитися за скоєний злочин. Зокрема керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін відзначає, що цей законопроєкт навіть не передбачає конфіскацію майна підозрюваного.
«Вкрав мільярд, взяли на чергових 100 мільйонів, компенсував їх, заплатив ще 200 мільйонів штрафу і живи-насолоджуйся на «зароблених» 700 мільйонів», — написав він.
Він зауважив, що за допомогою цього закону можна буде «врятувати» від в’язниці зокрема бізнесменів Ігоря Коломойського та Олега Бахматюка.
«Після кількості корупційних підозр нардепам у Раді вже назріває бунт. І можливість відкупитися від покарання — єдиний варіант для збереження контролю ОП», — вважає Віталій Шабунін.
Нагадаємо, Миколаївська область увійшла в перелік регіонів, де після перевірок декларацій Національним агентством з питань запобігання корупції, було виявлено найбільшу кількість ознак порушень. Мова йде про 19 мільйонів гривень.
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Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт №11340, який дозволяє підозрюваним у корупційних злочинах чиновникам сплачувати штраф за свої правопорушення.
Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.
За цей законопроєкт проголосував 231 депутат. Як зазначає депутат Ярослав Железняк, це сталося попри застереження збоку НАБУ, САП та Антикорупційного комітету.
Зазначимо, що згідно з законопроєктом, підозрювані в корупції чиновники матимуть альтернативний спосіб вирішення кримінально-правових конфліктів:
Натомість громадські діячі зауважили, що цей законопроєкт дозволить підозрюваним у корупції просто відкупитися за скоєний злочин. Зокрема керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін відзначає, що цей законопроєкт навіть не передбачає конфіскацію майна підозрюваного.
«Вкрав мільярд, взяли на чергових 100 мільйонів, компенсував їх, заплатив ще 200 мільйонів штрафу і живи-насолоджуйся на «зароблених» 700 мільйонів», — написав він.
Він зауважив, що за допомогою цього закону можна буде «врятувати» від в’язниці зокрема бізнесменів Ігоря Коломойського та Олега Бахматюка.
«Після кількості корупційних підозр нардепам у Раді вже назріває бунт. І можливість відкупитися від покарання — єдиний варіант для збереження контролю ОП», — вважає Віталій Шабунін.
Нагадаємо, Миколаївська область увійшла в перелік регіонів, де після перевірок декларацій Національним агентством з питань запобігання корупції, було виявлено найбільшу кількість ознак порушень. Мова йде про 19 мільйонів гривень.