В зелених зонах Миколаєва позначили місця викрадених рослин, фото «НикВести»

У зелених зонах Миколаєва місця викрадених рослин позначили табличками з написами «Тут була троянда, але її вкрали» та «Тут були крокуси, але їх вкрали».

Такі позначки зʼявилися у миколаївському парку «Ліски» та сквері «Серце міста» у центрі Миколаєва, повідомляє кореспондент «НикВести».

В зелених зонах Миколаєва позначили місця викрадених рослин, фото «НикВести» В зелених зонах Миколаєва позначили місця викрадених рослин, фото «НикВести»

Ці таблички встановили, щоб привернути увагу містян до проблеми викрадення рослин, повідомили на комунальному підприємстві «Миколаївські парки».

«Неймовірно засмучує цей факт, адже працівники стараються та роблять місто зеленим та квітучим, а мешканці так безвідповідально та зухвало ставляться до чужої праці. Маємо надію що надалі таких інцидентів не буде. Адже у парках є охорона, тому хто б не приходив викрадати рослини, їх обов’язково буде виявлено, а надалі вони понесуть справедливе покарання за свої дії», – додали там.

В зелених зонах Миколаєва позначили місця викрадених рослин, фото «НикВести» В зелених зонах Миколаєва позначили місця викрадених рослин, фото «НикВести»

Нагадаємо, що проблема викрадення рослин у зелених зонах Миколаєва існує давно. Влітку 2018 року чоловік з жінкою вночі викрали кілька кущів троянд у центрі Миколаєва. Рослини висалии власники магазину одягу на перехресті Московської та Спаської.

Восени 2019 року чоловік із жінкою, під час нічної прогулянки, викопали з клумби у центрі міста квіти, сіли у таксі та відвезли їх із собою.

У 2021 році біля головного входу до Чорноморського національного університету імені Петра Могили навіть закували ланцюгом дерева, щоб убезпечити їх від крадіжки. Ще у листопаді 2019 року біля головного входу до вишу невідомий вкрав молоді дерева.

Того ж року невідомі викопали три саджанці сакур, нещодавно висаджених на вулиці Троїцькій у Миколаєві.