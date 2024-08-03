Уламки шахеду, фот: bessarabiainform

В ніч на 3 серпня в результаті протиповітряного бою збили 24 ударні БпЛА типу «Shahed» в межах девяти областей, среди них і Миколаївщина.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Сили ППО збили 24 дрони в межах Херсонської, Одеської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської, Київської, Вінницької та Житомирської областей.

«Дякую за бойову роботу», — додали в повідомленні.

Також вночі противник вдарив двома ракетами С-300 із окупованої території Донеччини, двома ракетами Х-31П над Чорним морем, а також 29-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із напрямків: мис Чауда – Крим, Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ.

«Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил», — додали в прес-службі.

Нагадаємо, як у кінці липня на Херсонщині через обстріли РФ загинула одна людина, ще шестеро поранені.