З початку року 10 тисяч мешканців Миколаївщини безкоштовно обстежилися на рак. фото: Главком

З початку 2024 року вже 10 тисяч пацієнтів та пацієнток на Миколаївщині безоплатно зробили обстеження з ранньої діагностики новоутворень. Це мамографія, гастроскопія, бронхоскопія, цистоскопія, гістероскопія та колоноскопія.

Про це повідомили в Національній службі здоров’я.

Зазначається, що ці дослідження є пріоритетними в Програмі медичних гарантій. Їх вартість оплачує Національна служба здоров’я медичному закладу, який має відповідний договір. Загалом з початку року НСЗУ виплатила медичним закладам Миколаївщини понад 4 мільйонів гривень за проведені обстеження.

Як зробити обстеження безоплатно?

Щоб пройти безоплатно обстеження, необхідно отримати є електронне направлення від сімейного або лікуючого лікаря. Лікар має направити пацієнта чи пацієнтку на обстеження при наявності ризиків новоутворень:

мамографія, колоноскопія – вік від 40 років;

цистоскопія, езофагогастродуоденоскопія, гістероскопія, бронхоскопія – від 50 років.

В межах пакетів пацієнту безоплатно гарантується:

консультація лікаря перед дослідженням з метою виявлення протипоказань або інших важливих аспектів;

аналіз проведених раніше досліджень (за наявності);

власне обстеження (мамографія, колоноскопія, бронхоскопія, цистоскопія, гістероскопія чи езофагогастродуоденоскопія);

проведення біопсії (за необхідності);

місцева або загальна анестезія при проведенні гістероскопії, бронхоскопії, езофагогастродуоденоскопії, колоноскопії та цистоскопії, а також консультація анестезіолога перед анестезіологічним забезпеченням;

надання заключення результатів ендоскопічних досліджень;

надання опису гістологічних та цитологічних досліджень (в випадку взяття біопсії);

опис результатів досліджень лікаря-рентгенолога;

надання результатів обстеження на плівці та/або запис на цифровий носій пацієнтів (за бажанням).

Пройти дослідження безоплатно можна як в комунальних, так і приватних медичних закладах, які уклали договір з НСЗУ на відповідну послугу.

На Миколаївщині, за пакетом «Мамографія» договори уклали 4 медзаклади, за пакетом «Колоноскопія» — 15, за пакетом «Бронхоскопія» — 10, за пакетом «Гістероскопія» — 16, за пакетом «Езофагогастродуоденоскопія» — 22 та за пакетом «Цистоскопія» — 11.

Пацієнти, які не відповідають критеріям за віком, але мають направлення від лікаря можуть отримати послугу безоплатно за пакетом «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах».

Знайти адреси та телефони закладів з договором із НСЗУ можна на дашборді «Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій».

Нагадаємо, у 2024 році Національна служба здоров’я України уклала контракт за пакетом «Медична допомога при гострому мозковому інсульті» з дев’ятьма медичними закладами Миколаївської області.