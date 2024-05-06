З початку 2024 року вже 10 тисяч пацієнтів та пацієнток на Миколаївщині безоплатно зробили обстеження з ранньої діагностики новоутворень. Це мамографія, гастроскопія, бронхоскопія, цистоскопія, гістероскопія та колоноскопія.
Про це повідомили в Національній службі здоров’я.
Зазначається, що ці дослідження є пріоритетними в Програмі медичних гарантій. Їх вартість оплачує Національна служба здоров’я медичному закладу, який має відповідний договір. Загалом з початку року НСЗУ виплатила медичним закладам Миколаївщини понад 4 мільйонів гривень за проведені обстеження.
Щоб пройти безоплатно обстеження, необхідно отримати є електронне направлення від сімейного або лікуючого лікаря. Лікар має направити пацієнта чи пацієнтку на обстеження при наявності ризиків новоутворень:
В межах пакетів пацієнту безоплатно гарантується:
Пройти дослідження безоплатно можна як в комунальних, так і приватних медичних закладах, які уклали договір з НСЗУ на відповідну послугу.
На Миколаївщині, за пакетом «Мамографія» договори уклали 4 медзаклади, за пакетом «Колоноскопія» — 15, за пакетом «Бронхоскопія» — 10, за пакетом «Гістероскопія» — 16, за пакетом «Езофагогастродуоденоскопія» — 22 та за пакетом «Цистоскопія» — 11.
Пацієнти, які не відповідають критеріям за віком, але мають направлення від лікаря можуть отримати послугу безоплатно за пакетом «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах».
Знайти адреси та телефони закладів з договором із НСЗУ можна на дашборді «Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій».
Нагадаємо, у 2024 році Національна служба здоров’я України уклала контракт за пакетом «Медична допомога при гострому мозковому інсульті» з дев’ятьма медичними закладами Миколаївської області.
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З початку 2024 року вже 10 тисяч пацієнтів та пацієнток на Миколаївщині безоплатно зробили обстеження з ранньої діагностики новоутворень. Це мамографія, гастроскопія, бронхоскопія, цистоскопія, гістероскопія та колоноскопія.
Про це повідомили в Національній службі здоров’я.
Зазначається, що ці дослідження є пріоритетними в Програмі медичних гарантій. Їх вартість оплачує Національна служба здоров’я медичному закладу, який має відповідний договір. Загалом з початку року НСЗУ виплатила медичним закладам Миколаївщини понад 4 мільйонів гривень за проведені обстеження.
Щоб пройти безоплатно обстеження, необхідно отримати є електронне направлення від сімейного або лікуючого лікаря. Лікар має направити пацієнта чи пацієнтку на обстеження при наявності ризиків новоутворень:
В межах пакетів пацієнту безоплатно гарантується:
Пройти дослідження безоплатно можна як в комунальних, так і приватних медичних закладах, які уклали договір з НСЗУ на відповідну послугу.
На Миколаївщині, за пакетом «Мамографія» договори уклали 4 медзаклади, за пакетом «Колоноскопія» — 15, за пакетом «Бронхоскопія» — 10, за пакетом «Гістероскопія» — 16, за пакетом «Езофагогастродуоденоскопія» — 22 та за пакетом «Цистоскопія» — 11.
Пацієнти, які не відповідають критеріям за віком, але мають направлення від лікаря можуть отримати послугу безоплатно за пакетом «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах».
Знайти адреси та телефони закладів з договором із НСЗУ можна на дашборді «Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій».
Нагадаємо, у 2024 році Національна служба здоров’я України уклала контракт за пакетом «Медична допомога при гострому мозковому інсульті» з дев’ятьма медичними закладами Миколаївської області.