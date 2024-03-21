Місце демонтованого будинку, що був зруйнований за адресою Заводська, 35, фото: «НикВести»

Жителі миколаївської області отримали 353 сертифікати на загальну суму 461 мільйон гривень за програмою «єВідновлення».

Про це на брифінгу розповіла виконувачка обов'язків директора департаменту архітектури Миколаївської ОВА Світлана Григорʼєва, пишуть «НикВести».

Зазначимо, що на початку 2023 року сертифікати отримали 317 жителів області. Так, з початку року сертифікати видали ще 37 особам, чиє житло зруйнувала Росія.

Також Світлана Григорʼєва розповіла, що компенсації за пошкоджене майно на Миколаївщині отримали 3183 осіб що становить 52% від загальної кількості заявників.

«Ми отримали 6098 заяв. На сьогоднішній день з них 3186 людям вже надали компенсацію для відновлення їхнього житла», — сказала жінка.

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«єВідновлення» на Миколаївщині

Миколаївщина увійшла до областей-лідерів, де подали найбільше заявок за програмою «єВідновлення». Однак станом на червень 2023 року область мала найменші показники розгляду цих заявок. Тому Міністерство відновлення закликало миколаївські комісії пришвидшити їх опрацювання: «Від цього залежить можливість власників в найкоротші терміни отримати допомогу для відновлення житла до осінньо-зимових холодів».

Згодом, у січні 2024 року, Миколаївська область увійшла в п'ятірку регіонів, що є лідерами за кількістю отриманих компенсацій за пошкоджене майно за програмою «єВідновлення», повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Наразі триває робота з виплати коштів за пошкоджене житло внаслідок підриву Каховської ГЕС у постраждалих громадах — Снігурівській та Горохівській. Проте, скільки людей отримали гроші та про яку суму йде мова, поки що невідомо.

Всього в області працюють вже 30 комісій з відновлення пошкодженого за час повномасштабного вторгнення житла за програмою «єВідновлення».

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