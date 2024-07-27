Розмінування Миколаївщини. Архівне фото «НикВести»

В суботу, 27 липня, на території Снігурівської громади представники місії гуманітарного розмінування «The HALO Trust» проведуть планові знищення боєприпасів.

Про це повідомив очільник Снігурівської місцевої військової адміністрації Іван Кухта.

Демінери працюватимуть на території Тамаринського старостинського округу з 11:00 до 15:00.

«Будьте обережні та не наближайтеся до місця потенційної небезпеки», — написав Іван Кухта.

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «НикВести» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

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Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.

Підрозділи Корпусу демінерів вже працюють у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.

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