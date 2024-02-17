Миколаївський спортсмен з водних видів спорту Данило Коновалов на вручені сертифікату. Фото: Миколаївська міська рада

Миколаївський спортсмен з водних видів спорту Данило Коновалов отримав сертифікат на отримання одноразової грошової допомоги від міської ради.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Зазначається, що 16 лютого у Миколаєві стартував Відкритий чемпіонат з плавання.

Під час урочистої частини секретар міськради Дмитро Фалько нагородив сертифікатами на отримання одноразової грошової допомоги фіналіста Чемпіонату світу з водних видів спорту Данила Коновалова на суму 50 000 гривень та його тренерку Олену Безрукову на суму 20 000 гривень.

Нещодавно, миколаївський чемпіон Данило Коновалов отримав грошову винагороду за спортивні перемоги. Зазначається, що нагорода становить сто тисяч гривень.

Раніше повідомлялося, що спортсмени з Миколаївщини протягом 2023 року посіли 367 призових місць на змаганнях різного рівня.