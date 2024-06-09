Двоє миколаївських фехтувальників — майстри спорту міжнародного класу Олег Науменко та Дмитро Серьоженко — здобули ліцензії на Паралімпійські ігри-2024, які відбудуться у Парижі.

Про це повідомили в Миколаївському «Інваспорті».

«Наші спортсмени-паралімпійці наполегливо готуються до ігор, щоб гідно представити країну! Вітаємо та неймовірно пишаємось таким високим результатом! Бажаємо гарно виступити на Паралімпіаді!», — йдеться у повідомленні.

Миколаївські фехтувальники Олег Науменко та Дмитро Серьоженко / Фото обублікував Інваспорт Миколаївські фехтувальники Олег Науменко та Дмитро Серьоженко / Фото обублікував Інваспорт

Нагадаємо, воїн миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти Георгій Рошка разом з побратимом Олексієм Руденком та тренером Славою Кулаковським взяли участь у Лондонському марафоні, щоб привернути увагу до війни Росії проти України.