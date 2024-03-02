Владислав Бухов та Олексій Середа, фото: НОК України

Експертна комісія з визначення найкращих спортсменів та тренерів місяця оголосила миколаївського спортсмена Олексія Середу «Найкращим юним спортсменом лютого 2024 року».

Про це повідомляє Національний олімпійськи комітет України у Facebook.

Олексій Середа став дворазовим бронзовим призером чемпіонату світу зі стрибків у воду в індивідуальних та синхронних стрибках з 10-метрової вишки у місті Доха в Катарі.

Особиста наставниця миколаївця Тамара Токмачова стала «Найкращим тренером юного спортсмена лютого 2024 року».

Крім того, «Найкращим спортсменом лютого 2024 року» обрано Владислава Бухова – чемпіона світу з плавання, який приніс перше в історії України золото світової першості на дистанції в 50 метрів.

В НОК повідомили, що лауреати спортивного місяця будуть нагороджені грошовими преміями, ексклюзивними статуетками та пам’ятними плакетками.

Нещодавно також українського стрибуна у воду, миколаївця Олексія Середу номінували на звання «Спортсмен року 2023» від European Aquatics.

Раніше на Чемпіонаті світу Олексій Середа завоював бронзу разом з ще одним миколаївцем Кирилом Болюхом у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.