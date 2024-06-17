Миколаївські боксери. Фото: Миколаївська міська рада

З 12 по 15 червня у Києві відбувся турнір з боксу серед молоді, присвячений пам’яті Ельчина Мурадова.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Миколаївські спортсмени, вихованці СДЮСШОР №6, здобули три нагороди:

Віктор Філімонов, Артур Юсов здобули срібні нагороди;

Максим Кліменков здобули бронзові нагороди.

Тренують спортсменів Віталій Бакалець, Олександр Трондін.

Нагадаємо, миколаївські спортсмени здобули дві медалі на чемпіонаті України з боксу серед учнів, що відбувся у Білій Церкві. Чемпіонат проходив з 5 по 9 березня, на честь пам’яті захисника України Олександра Марченка.