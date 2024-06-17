З 12 по 15 червня у Києві відбувся турнір з боксу серед молоді, присвячений пам’яті Ельчина Мурадова.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Миколаївські спортсмени, вихованці СДЮСШОР №6, здобули три нагороди:
Тренують спортсменів Віталій Бакалець, Олександр Трондін.
Нагадаємо, миколаївські спортсмени здобули дві медалі на чемпіонаті України з боксу серед учнів, що відбувся у Білій Церкві. Чемпіонат проходив з 5 по 9 березня, на честь пам’яті захисника України Олександра Марченка.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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З 12 по 15 червня у Києві відбувся турнір з боксу серед молоді, присвячений пам’яті Ельчина Мурадова.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Миколаївські спортсмени, вихованці СДЮСШОР №6, здобули три нагороди:
Тренують спортсменів Віталій Бакалець, Олександр Трондін.
Нагадаємо, миколаївські спортсмени здобули дві медалі на чемпіонаті України з боксу серед учнів, що відбувся у Білій Церкві. Чемпіонат проходив з 5 по 9 березня, на честь пам’яті захисника України Олександра Марченка.