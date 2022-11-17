Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил продление зернового соглашения на 120 дней. Соглашение уже позволило отправить из Украины 11 миллионов тонн продовольствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Реджепа Эрдогана.

— В результате четырехсторонних переговоров, организованных Турцией, Соглашение о Черноморском зерновом коридоре было продлено на 120 дней с 19 ноября 2022 года в соответствии с решением, принятым между Турцией, Организацией Объединенных Наций, Российской Федерацией и Украиной, — отметил он.

При этом Реджеп Эрдоган отметил важность и выгодность соглашения для продовольственной поставки и безопасности мира: более 11 миллионов тонн зерна и продуктов питания были поставлены почти 500 нуждающимися кораблями за последние 4 месяца.

Президент Турции выразил благодарность генсеку ООН Антониу Гутерришу, президенту РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому, «за их готовность продлить соглашение».

Напомним, украинская сторона официально обратилась к партнерам по инициативе безопасной транспортировки агропродукции через Черное море с предложением продлить инициативу минимум на 1 год и присоединить к ней порт Николаев. Сейчас ожидают их ответ.

Также на саммите G20 Президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить зерновое соглашение на порты Николаева и Ольвия в Николаевской области.

Отметим, что Николаев не мог присоединиться к «зерновому соглашению» из-за близости к фронту. Ранее сообщалось, что этот вопрос будет рассмотрен только в случае существенных изменений в южном направлении по линии столкновения.

Украинская армия с начала прошлой недели освободила на юге 179 населенных пунктов. В общей сложности под украинский контроль вернули 4,5 тысячи квадратных километров территории.

В последние дни Силы обороны юга достигли значительных успехов по деоккупации Николаевской и Херсонской областей. 10 ноября была освобождена Снегиревка Николаевской области, а 11 ноября — Херсон и часть Херсонской области на правом берегу Днепра. Эти территории были оккупированы российской армией с марта 2022 года.

Таким образом, Николаев наконец-то лишился статуса прифронтового города.