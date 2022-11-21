В рамках работы «зерновой инициативы» за два дня из портов Большой Одессы вышли восемь судов, загруженных 342 тысяч тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Кроме того, по «зерновому коридору» в украинские морские порты движется 4 судна под загрузку 130,5 тыс. тонн агропродукции.

Всего от старта действия инициативы 1 августа из портов Большой Одессы вышли 483 судна, которые экспортировали 11,6 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить зерновое соглашение на порты Николаева и Ольвия в Николаевской области. Президент также отметил, что соглашение по экспорту зерна из Украины должно приобрести бессрочный характер.

Украинская сторона уже официально обратилась к партнерам по инициативе безопасной транспортировки агропродукции через Черное море с предложением продлить инициативу минимум на 1 год и присоединить к ней порт Николаев.

Напомним, Украина приобрела за государственный счет 50 тысяч тонн зерна для первых двух судов в рамках гуманитарной программы Grain from Ukraine. Зерно покупается у украинских трейдеров, которые, в свою очередь, уже закупают его у украинских фермеров.