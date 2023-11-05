Громадська організація з Первомайську отримала нагороду на ТОП-100 найкращих ініціатив партнерства влади та громади.

Про подію повідомляє Київська міська рада на офіційному порталі.

Загалом у відборі взяли участь понад 400 громадських організацій та ініціатив. Переможців визначала конкурсна комісія, до складу якої увійшли представники Київської міської ради, Громадської ради при Київраді, КМДА та громадського сектору.

Цьогоріч традиційний ярмарок проєктів присвятили ініціативам, які спрямовані на посилення обороноздатності України, підтримку внутрішньо переміщених осіб, надання гуманітарної допомоги та реалізацію корисних ініціатив для громади міста.

«Дуже велика честь для нашої громадської організації, волонтерського штабу була потрапити в «ТОП-100» громадських ініціатив столиці. Якщо я не помиляюсь, то майже всі організації з Києва, а ми — представники Миколаївської області. Наша акція до Дня Незалежності України «ЗСУ під покровом: мистецтво маскування в дії» справді багатьом відгукнулася та настільки високо оцінена. — говорить олова Врадіївського волонтерського підрозділу «МООЛМС «Молодь — майбутнє нації» Лідія Левицька.

Нагадаємо, що у Врадіївській громаді Миколаївської області 1 червня 2023 року презентували маскувальну сітку вагою 100 кілограмів. Волонтери, які виготовляли сітку, отримали подяку від Командування Повітряних сил України.