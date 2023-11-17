У будівлі Миколаївської міської ради планують за 391 тисячу 914 гривень провести ремонт внутрішніх мереж водопостачання та водовідведення.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

В тендерній документації вказано, що до адміністративної будівлі мають прокласти водопровід з поліпропіленових труб діаметром 50 міліметрів. Також робітники мають чавунні каналізаційні труби замінити на пластикові. Крім того, передбачено прокладання пожежного водопроводу. Роботи підрядник має виконати до 22 грудня поточного року.

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради обере переможця тендеру на аукціоні, який заплановано на 24 листопада.

Нагадаємо, що виконавчий комітет Миколаївської міської ради оголосив тендер на поточний ремонт адміністративної будівлі по вулиці Адміральський.