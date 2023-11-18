Уряд спростив завезення в Україну енергетичного обладнання, зокрема генераторів і трансформаторів.

Про це 17 листопада повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Фактично уряд призупинив дію шести технічних регламентів, які застосовували під час ввезення і продажу енергетичного обладнання. Тепер для низки таких товарів не потрібна буде декларація про відповідність і маркування знаком відповідності.

Прем’єр-міністр зазначив, що Україна успішно пройшла перший місяць опалювального сезону. Він підкреслив, що ситуація в енергетиці стабільна, дефіциту електроенергії немає. Опалювальний сезон стартував у всіх регіонах.

Варто зазначити, що 10 квітня цього року Миколаїв отримав від партнерів 9 генераторів різної потужності та три анестезіологічні станції. Генератори будуть встановлені на точках видачі питної та очищеної води, щоб вони працювали автономно.

Також у січні цього року благодійники передали комунальному підприємству «Миколаївводоканал» потужний дизельний генератор. Його вартість складає 400 тисяч доларів.

У грудні минулого року Німеччина передала Миколаєву 4 генератори потужністю 715, 410 та 630 кВт.