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В Антикорупційній ініціативі ЄС позитивно оцінили звіт Миколаєва щодо використання міжнародних коштів

Миколаївська міська рада, архівне фото «МикВісті»Миколаївська міська рада, архівне фото «МикВісті»

В Антикорупційній ініціативі Європейського Союзу позитивно оцінили звіт про перевірку отримання та використання Миколаєвом міжнародної допомоги за першу третину 2024 року.

Про це йдеться на сторінці Антикорупційної ініціативи ЄС у Facebook.

Там зауважили, що «Миколаїв — перше та єдине місто в Україні, яке запровадило та успішно здійснює моніторинг міжнародної допомоги».

Ще у травні 2024 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич презентував вебпортал, який став основною платформою для звітування щодо отримання та використання міжнародної допомоги.

Наразі фахівці Департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції міської ради вже перевірили допомогу, що надійшла до Миколаєва в період з січня по квітень 2024 року. Жодних порушень не виявлено. А відповідний звіт розміщено на вебпорталі, який розроблено за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС.

Загалом фахівці перевірили 11 структурних підрозділів та 25 комунальних підприємств. Вони оглянули наявну гуманітарну допомогу, перевірили її облік, зберігання та використання. Це, зокрема, обладнання, комп’ютерна техніка, генератори, транспортні засоби та будівельні матеріали.

Антикорупційна ініціатива ЄС

Антикорупційна ініціатива ЄС (EUACI) — найбільший проєкт міжнародної технічної допомоги ЄС у сфері боротьби з корупцією, який фінансує ЄС, співфінансує та впроваджує Міністерство закордонних справ Данії.

Її мета — підтримувати антикорупційні реформи та підвищувати спроможність новостворених антикорупційних інституцій в Україні. Ініціатива також покращує прозорість та підзвітність у державному секторі, залучаючи громадян до активної участі в антикорупційних процесах.

До прикладу, за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС розробили звіт щодо перевірки допомоги, яка надійшла до Миколаєва у період з січня по квітень 2024 року. Миколаїв став першим та єдиним містом в Україні, яке запровадило та «успішно здійснює» моніторинг міжнародної допомоги, додали там. 

Керівник Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EUACI) Аллан Паг Крістенсен сказав, що антикорупційні інституції в Україні демонструють високі показники в роботі та розглядають більше справ, ніж будь-коли раніше, працюючи в умовах зменшення кадрів та зниження фінансування.

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