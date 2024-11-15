Підтримка бізнесу від ОВА: Близько 4,7 млн грн отримають 27 підприємців Миколаївщини, як переможці обласного конкурсу
- Пресреліз
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- Миколаївська обласна державна адміністрація
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19:37, 15 листопада, 2024
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До 200 тис грн компенсації на розширення та збільшення обсягів виробництва товарів (надання послуг, виконання робіт) отримають 20 субʼєктів малого та середнього підприємництва як переможці другого обласного конкурсу з надання фінансової підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва Миколаївської області у 2024 році.
Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.
Визначали кращих члени конкурсної комісії протягом 14-15 листопада.
Нагадаємо, що переможцями першого обласного конкурсу стали сім субʼєктів малого та середнього підприємництва.
Таким чином, за результатами двох конкурсів 27 підприємців з Миколаївщини отримають компенсацію на суму близько 4,7 млн грн.
Голова конкурсної комісії Микола Марінов зазначив, що попри обмежені ресурси в умовах сьогодення Миколаївська ОВА продовжує допомагати місцевому бізнесу у пошуку додаткових ресурсів та можливостей для розвитку, адже його стійкість є одним із вагомих факторів у підвищенні економічної стійкості країни та досягненні найважливішої мети – Перемоги.
«Впевнений, що така підтримка збоку держави стане для наших підприємців ключовим поштовхом у створенні нових ідей, проєктів, рішень», – додав Микола Марінов.
Зазначимо, що загалом на два конкурси надійшло понад 80 заявок від керівників підприємств, які займаються вирощуванням зернових і олійних культур, плодових дерев, а також оптовою торгівлею хімічними продуктами, вантажними перевезеннями, наданням медичних послуг тощо.
Нагадаємо,у будівлі Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки пройшов підсумковий захід «Соціальне підприємництво у Миколаєві», де були представлені переможці конкурсу мініпроєктів із соціального підприємництва.
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