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Підтримка бізнесу від ОВА: Близько 4,7 млн грн отримають 27 підприємців Миколаївщини, як переможці обласного конкурсу

  • Пресреліз

  • Миколаївська обласна державна адміністрація

  • 19:37, 15 листопада, 2024

Визначення переможців другого обласного конкурсу з надання фінансової підтримки підприємствам Миколаївської області. Фото: Миколаївська ОВАВизначення переможців другого обласного конкурсу з надання фінансової підтримки підприємствам Миколаївської області. Фото: Миколаївська ОВА

До 200 тис грн компенсації на розширення та збільшення обсягів виробництва товарів (надання послуг, виконання робіт) отримають 20 субʼєктів малого та середнього підприємництва як переможці другого обласного конкурсу з надання фінансової підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва Миколаївської області у 2024 році.

Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

Визначали кращих члени конкурсної комісії протягом 14-15 листопада.

Нагадаємо, що переможцями першого обласного конкурсу стали сім субʼєктів малого та середнього підприємництва.

Таким чином, за результатами двох конкурсів 27 підприємців з Миколаївщини отримають компенсацію на суму близько 4,7 млн грн.

Визначення переможців другого обласного конкурсу з надання фінансової підтримки підприємствам Миколаївської області. Фото: Миколаївська ОВАВизначення переможців другого обласного конкурсу з надання фінансової підтримки підприємствам Миколаївської області. Фото: Миколаївська ОВА

Голова конкурсної комісії Микола Марінов зазначив, що попри обмежені ресурси в умовах сьогодення Миколаївська ОВА продовжує допомагати місцевому бізнесу у пошуку додаткових ресурсів та можливостей для розвитку, адже його стійкість є одним із вагомих факторів у підвищенні економічної стійкості країни та досягненні найважливішої мети – Перемоги.

«Впевнений, що така підтримка збоку держави стане для наших підприємців ключовим поштовхом у створенні нових ідей, проєктів, рішень», – додав Микола Марінов.

Марінов Микола. Фото: Миколаївська ОДАМарінов Микола. Фото: Миколаївська ОДА

Зазначимо, що загалом на два конкурси надійшло понад 80 заявок від керівників підприємств, які займаються вирощуванням зернових і олійних культур, плодових дерев, а також оптовою торгівлею хімічними продуктами, вантажними перевезеннями, наданням медичних послуг тощо.

Визначення переможців другого обласного конкурсу з надання фінансової підтримки підприємствам Миколаївської області. Фото: Миколаївська ОВАКазакуца Геннадій. Фото: Миколаївська ОВА
Визначення переможців другого обласного конкурсу з надання фінансової підтримки підприємствам Миколаївської області. Фото: Миколаївська ОВАВизначення переможців другого обласного конкурсу з надання фінансової підтримки підприємствам Миколаївської області. Фото: Миколаївська ОВА
Визначення переможців другого обласного конкурсу з надання фінансової підтримки підприємствам Миколаївської області. Фото: Миколаївська ОВААндрєєв Денис. Фото: Миколаївська ОВА
Визначення переможців другого обласного конкурсу з надання фінансової підтримки підприємствам Миколаївської області. Фото: Миколаївська ОВАВизначення переможців другого обласного конкурсу з надання фінансової підтримки підприємствам Миколаївської області. Фото: Миколаївська ОВА
Визначення переможців другого обласного конкурсу з надання фінансової підтримки підприємствам Миколаївської області. Фото: Миколаївська ОВАВизначення переможців другого обласного конкурсу з надання фінансової підтримки підприємствам Миколаївської області. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо,у будівлі Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки пройшов підсумковий захід «Соціальне підприємництво у Миколаєві», де були представлені переможці конкурсу мініпроєктів із соціального підприємництва. 

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