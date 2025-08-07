Трейдери скуповують активи, пов’язані з РФ та Україною на тлі новин про зустріч Путіна і Трампа

Трейдери скуповують активи, пов’язані з РФ та Україною. Фото ілюстративне: Getty Images

Світові трейдери почали масово інвестувати в активи, які можуть виграти у разі досягнення мирної угоди між Росією та Україною. Такі зміни на ринку зафіксували після того, як Володимир Путін і Дональд Трамп домовилися про переговори протягом найближчих кількох днів.

Доларові облігації України стали найуспішнішими серед усіх цінних паперів ринків, що розвиваються, розповідає Bloomberg.

На фондовому ринку індекс українських акцій, що торгуються у Варшаві, показав найбільше зростання з травня. Одночасно укріпилися і європейські валюти, зокрема злотий Польщі піднявся на 0,6% відносно долара США.

Індекс українських акцій, що торгуються у Варшаві. Фото: Bloomberg

Аналітик компанії Ninety One UK Ltd. у Лондоні Роджер Марк назвав новини про майбутній саміт Трампа та Путіна «позитивними», але застеріг, що для подальшого зростання українських облігацій потрібен буде реальний прогрес.

— Уся увага буде зосереджена на тому, що саме обговорюватиметься на цих зустрічах, — підкреслив він.

Як зазначає Bloomberg, ці рухи на ринку цінних паперів нагадують зміни, що спостерігались на початку цього року, коли Трамп обіцяв втілити свої передвиборчі обіцянки й вплинути на припинення російсько-української війни у перші ж дні свого президенства. Але тоді переговори не дали результату.

Утім, не всі наразі поділяють ентузіазм інвесторів. Так Кіран Кертіс, портфельний менеджер Aberdeen Group Plc, скептично оцінює перспективи нових переговорів:

— Я був би обережнішим, ніж ринок. З боку Росії останніми місяцями не було особливих зусиль, щоб знайти прийнятне для всіх рішення, і я не бачу, щоб воно могло з’явитися після однієї зустрічі — пояснив Кіран Кертіс.

Не Україною єдиною…

На закритих ринках Росії Московська біржа піднялася на 5%, а рубль зміцнився на 0,5% відносно долара, ставши однією з найкращих валют у світі. Доступ до таких активів мають лише інвестори з так званих «дружніх» країн, які не запроваджували санкції проти РФ — зокрема ОАЕ та Казахстан.

Дорожчають і акції компаній, бізнес інтереси яких пов’язані з Росією. Акції United Co. Rusal International PJSC, однієї з небагатьох російських компаній, що залишилися на великих біржах світу, подорожчали на Гонконзькій біржі. Понад 10% додали в ціні й акції Raiffeisen Bank International AG — австрійської фінустанови, яка зберігає підрозділ у РФ.

Тим часом індекс європейських оборонних компаній від Goldman Sachs знизився на 5,2% до найнижчого рівня з травня. А ось індекс відновлення України від UBS та акції угорського OTP Bank Nyrt, який продовжує діяльність у Росії, навпаки, піднялися до рекордних позначок.

Нагадаємо, що раніше Президент Росії Володимир Путін назвав Об’єднані Арабські Емірати одним з підходящих місць для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.