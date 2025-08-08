На Миколаївщині кількість пропозицій оренди житла за місяць впала на третину

У липні кількість оголошень про оренду житла в Миколаївській області зменшилася на 36%, тоді як попит впав лише на 2%.

Про це свідчать дані центру українського маркетплейсу нерухомості DIM.RIA, пишуть «МикВісті».

Співвідношення пропозиції та попиту в регіоні — одне з найбільш дисбалансованих в Україні: на кожне оголошення припадає 57 відгуків. Для порівняння, у Києві цей показник — 1:9.

Співвідношення попиту та пропозицій на ринку оренди. Інфографіка: DIM.RIA

Тенденція до скорочення кількості нових пропозицій спостерігається у більшості областей, за винятком Волинської та Кіровоградської, де зафіксували зростання на 26% та 18% відповідно.

Активність орендарів у липні також дещо знизилася: у Кіровоградській області зацікавленість зросла на 29%, а в Сумській — впала на 14%.

Кількість пропозицій на ринку оренди. Інфографіка: DIM.RIA

Попит на оренду. Інфографіка: DIM.RIA

Слід зазначити, що у липні ціни на оренду помірно зросли в більшості регіонів, зокрема у Тернопільській, Житомирській та Вінницькій областях, тоді як у прифронтових зонах вартість житла продовжує знижуватися.

Зокрема, середня вартість оренди однокімнатної квартири у Миколаївській області за місяць знизилася на 21% і склала понад 6,5 тисячі гривень. На Одещині аналогічне житло коштує близько 10,6 тисячі гривень, у Херсонській області — 3,5 тисячі.

Середня вартість оренди однокімнатної квартири. Інфографіка: DIM.RIA

У Києві ціна лишається на рівні 18,4 тисячі гривень. Найдорожчим районом столиці залишається Печерський із показником 25,2 тисячі гривень на місяць, найдешевшим — Деснянський, де оренда становить у середньому 10,3 тисячі тисячі. В той час, на Кировоградщині треба буде заплатити лише три тисячі гривень, адже вартість оренди знизилась на 40%.

Раніше повідомлялось, що у першому півріччі 2025 року Миколаїв показав найвищий приріст цін на оренду приватних будинків серед усіх міст України — +50%. Натомість вартість оренди квартир у місті знизилася в середньому на 5%.