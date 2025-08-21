Понад 90% українських стартапів виїхали за кордон, — експерт

Понад 90% українських стартапів виїхали за кордон. Ілюстративне фото: Freepik

З України виїхало понад 90% стартапів через несприятливі умови для розвитку інновацій усередині країни.

Про це заявив кандидат технічних наук, вчений секретар Державної установи «Iнститут економiки та прогнозування НАН України» Володимир Хаустов у статті «Дзеркало тижня».

За даними дослідження Dealroom CEE Startups 2025, упродовж останнього десятиліття загальна вартість стартапів у Центральній і Східній Європі зросла в 15 разів, що більш ніж удвічі перевищує середньоєвропейський показник. Наприкінці 2023 року в Україні нараховувалося близько 1500 активних стартапів. Загальна вартість приватних компаній регіону нині оцінюється у 163 мільярди євро, з яких 30 мільярдів євро припадають на українські проєкти. Це дозволяє Україні утримувати третє місце серед країн регіону.

Втім, зазначає Хаустов, вітчизняні стартапи масово змінюють локацію. Якщо у середньому в Центральній та Східній Європі майже половина інноваційних компаній переносить свої штаб-квартири в інші країни, то Україна демонструє найгірший показник — понад 90% стартапів виїхали за кордон. Науковець пояснює це відсутністю сприятливих умов для розвитку підприємництва та інновацій в Україні.

— Загалом можна констатувати, що стартапи стали новим способом комерціалізації інновацій — гнучкішим і прогресивнішим порівняно з традиційним використанням інтелектуальної власності, — пояснив Володимир Хаустов.

Він припускає, що в майбутньому саме стартапи можуть стати головним інструментом виходу результатів наукових досліджень на ринок, фактично витіснивши класичні підходи до захисту інтелектуальної власності.

