Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • четвер

    21 серпня, 2025

  • 22.9°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 21 серпня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 22.9° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Понад 90% українських стартапів виїхали за кордон, — експерт

Понад 90% українських стартапів виїхали за кордон. Ілюстративне фото: FreepikПонад 90% українських стартапів виїхали за кордон. Ілюстративне фото: Freepik

З України виїхало понад 90% стартапів через несприятливі умови для розвитку інновацій усередині країни. 

Про це заявив кандидат технічних наук, вчений секретар Державної установи «Iнститут економiки та прогнозування НАН України» Володимир Хаустов у статті «Дзеркало тижня».

За даними дослідження Dealroom CEE Startups 2025, упродовж останнього десятиліття загальна вартість стартапів у Центральній і Східній Європі зросла в 15 разів, що більш ніж удвічі перевищує середньоєвропейський показник. Наприкінці 2023 року в Україні нараховувалося близько 1500 активних стартапів. Загальна вартість приватних компаній регіону нині оцінюється у 163 мільярди євро, з яких 30 мільярдів євро припадають на українські проєкти. Це дозволяє Україні утримувати третє місце серед країн регіону.

Втім, зазначає Хаустов, вітчизняні стартапи масово змінюють локацію. Якщо у середньому в Центральній та Східній Європі майже половина інноваційних компаній переносить свої штаб-квартири в інші країни, то Україна демонструє найгірший показник — понад 90% стартапів виїхали за кордон. Науковець пояснює це відсутністю сприятливих умов для розвитку підприємництва та інновацій в Україні.

— Загалом можна констатувати, що стартапи стали новим способом комерціалізації інновацій — гнучкішим і прогресивнішим порівняно з традиційним використанням інтелектуальної власності, — пояснив Володимир Хаустов.

Він припускає, що в майбутньому саме стартапи можуть стати головним інструментом виходу результатів наукових досліджень на ринок, фактично витіснивши класичні підходи до захисту інтелектуальної власності.

Раніше повідомлялось, ініційоване Володимиром Зеленським рішення РНБО про запровадження мораторію на перевірки бізнесу не забороняє податкові аудити.

Останні новини про: Бізнес та економіка

Місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад ₴144 млн податку на нерухомість
У липні українці найчастіше купували імпортні вживані електрокари
До понад ₴600 за квадратний метр: в Одесі нові тарифи для бізнесу на узбережжі
Реклама

Читайте також:

новини

У мерії Миколаєва проходять обшуки через конкурс на сортування сміття

Аліса Мелік-Адамян
новини

КП «Парки» в цьому році витратили ₴200 тис. на облаштування автополиву — це вдвічі менше, ніж на новий одяг працівників

Катерина Середа
новини

«Ваш експерт не пішов ніжками по Миколаєву, а оцінював з Києва», — директор облтепло Логвінов розкритикував аудити доброчесності від ЄС

Аліса Мелік-Адамян
новини

На Миколаївщині від початку року сталося більше 3 тисяч пожеж: «Люди підпалюють стерню, а вітер розносить вогонь»

Юлія Бойченко
новини

Ще 2 КП Миколаєва пройшли «перевірку доброчесності», але публічно звіти аудиторів недоступні

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Бізнес та економіка

До понад ₴600 за квадратний метр: в Одесі нові тарифи для бізнесу на узбережжі
У липні українці найчастіше купували імпортні вживані електрокари
Місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад ₴144 млн податку на нерухомість

У мерії Миколаєва проходять обшуки через конкурс на сортування сміття

«Ваш експерт не пішов ніжками по Миколаєву, а оцінював з Києва», — директор облтепло Логвінов розкритикував аудити доброчесності від ЄС

5 годин тому

У Миколаєві мешканці будинку після пожежі понад тиждень без газу: компанія наполягає, щоб ОСББ взяло мережі на баланс

Альона Коханчук

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay