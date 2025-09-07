На Одещині з’явиться новий індустріальний парк «Південний»
- Аліна Квітко
13:00, 07 вересня, 2025
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк — «Південний», що розташований у місті Подільськ Подільського району Одеської області.
Відповідне рішення ухвалив Кабмін.
За даними Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, парк стане майданчиком для розвитку переробної промисловості та залучення інвестицій у регіон. Очікується, що він забезпечить близько 1 500 робочих місць у сферах виробництва харчових продуктів, неметалевих мінеральних виробів, машинобудування, меблів та інших напрямках.
Площа індустріального парку складає 37,39 га. Його ініціатором стала Подільська міська рада, а керуючою компанією визначено ТОВ «ЕКО РІШЕННЯ».
Будівництво об’єктів оцінюють у 3,7 мільярдів гривень. Подільська міська рада вже підтвердила намір залучити 83 мільйонів доларів інвестицій. Джерелами фінансування мають стати кошти керуючої компанії, учасників парку, приватних інвесторів, міжнародної технічної допомоги, а також державного та місцевого бюджетів.
Загалом в Україні наразі зареєстровано 105 індустріальних парків, із них 14 додали до Реєстру у 2025 році.
Нагадаємо, що в Одеській області шукають 531,2 мільйона гривень на створення індустріального парку у селищі Борщі. Він буде орієнтований на металообробку та виробництво металевих виробів.
